Są pieniądze na zagospodarowanie deszczówki! Można składać wnioski w programie Mikroretencja

2026-06-24, 15:44 Mariusz Luda/DW

Wnioski w ramach programu Mikroretencja przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/fot. Pixabay

Blisko 9,5 miliona złotych trafi do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowania do budowy przydomowych systemów zbierania i wykorzystywania deszczówki.

Wnioski w ramach programu Mikroretencja przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.



Warunkiem otrzymania wsparcia w kwocie nie wyższej niż 8 tysięcy złotych jest montaż zbiorników o pojemności co najmniej 2 metrów sześciennych. To pieniądze na pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji w formie refundacji wydatków poniesionych od 1 lipca 2024 roku. Mogą się o nie starać właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych położonych w Kujawsko-Pomorskiem.



Dofinansowaniu podlega zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji do:

zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów,

magazynowania wód opadowych w zbiornikach o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie,

wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych.

Szczegóły można znaleźć na stronie WFOŚiGW w Toruniu.