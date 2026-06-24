Są pieniądze na zagospodarowanie deszczówki! Można składać wnioski w programie Mikroretencja

2026-06-24, 15:44  Mariusz Luda/DW
Wnioski w ramach programu Mikroretencja przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/fot. Pixabay

Wnioski w ramach programu Mikroretencja przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu/fot. Pixabay

Blisko 9,5 miliona złotych trafi do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowania do budowy przydomowych systemów zbierania i wykorzystywania deszczówki.

Wnioski w ramach programu Mikroretencja przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Warunkiem otrzymania wsparcia w kwocie nie wyższej niż 8 tysięcy złotych jest montaż zbiorników o pojemności co najmniej 2 metrów sześciennych. To pieniądze na pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji w formie refundacji wydatków poniesionych od 1 lipca 2024 roku. Mogą się o nie starać właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych położonych w Kujawsko-Pomorskiem.

Dofinansowaniu podlega zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji do:

  • zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów,
  • magazynowania wód opadowych w zbiornikach o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  • retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie,
  • wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych.

Z programu wykluczone są nieruchomości, na które wcześniej właściciele dostali dofinansowanie w ramach projektu Moja Woda.

Szczegóły można znaleźć na stronie WFOŚiGW w Toruniu.

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