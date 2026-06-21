Zagubiony 9-latek w Inowrocławiu. Stał na ulicy w samych skarpetkach

2026-06-21, 16:22  BN
Zagubiony 9-latek w Inowrocławiu. Zaopiekował się nim policjant/fot. Pixabay/ilustracyjna

Zagubiony 9-latek w Inowrocławiu. Zaopiekował się nim policjant/fot. Pixabay/ilustracyjna

Inowrocławski policjant zaopiekował się zagubionym 9-latkiem. Do tego zdarzenia doszło w sobotę przed południem. Jak wynika z ustaleń mundurowych, dziecko wykorzystało chwilę nieuwagi mamy i wyszło z domu.

Na jednej z ulic Inowrocławia, będący po służbie policjant z miejscowej komendy zwrócił uwagę na nietypową sytuację. Zauważył stojącego w samych skarpetkach, wystraszonego chłopca. Widząc, że chłopiec potrzebuje opieki, zabrał go do swojego mieszkania.

Poinformował o całej sytuacji swoich kolegów będących w służbie. Wtedy okazało się, że mundurowi już szukali 9-latka, który wyszedł z domu wykorzystując chwilę nieuwagi mamy.

Chłopiec nie wymagał pomocy medycznej, cały i zdrowy wrócił pod opiekę rodziny.

Inowrocław

Region

Wypadek z udziałem motocyklisty na A1 w powiecie chełmińskim i kolizja w Lubieniu Kujawskim na DK91

Wypadek z udziałem motocyklisty na A1 w powiecie chełmińskim i kolizja w Lubieniu Kujawskim na DK91

2026-06-21, 19:18
Zmiany w kursowaniu tramwajów w Bydgoszczy. Z powodu remontu na rondzie Fordońskim

Zmiany w kursowaniu tramwajów w Bydgoszczy. Z powodu remontu na rondzie Fordońskim

2026-06-21, 15:30
Uwaga na oszustów oferujących pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego

Uwaga na oszustów oferujących pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego

2026-06-21, 12:30
Światowej sławy malarz surrealista Jacek Yerka z prestiżową toruńską nagrodą

Światowej sławy malarz surrealista Jacek Yerka z prestiżową toruńską nagrodą

2026-06-21, 11:02
Burze, ulewa i wiatr do 100 kmh. Ostrzeżenia dla całego regionu

Burze, ulewa i wiatr do 100 km/h. Ostrzeżenia dla całego regionu

2026-06-21, 09:58
Na trening pierwszej pomocy nigdy nie jest za późno. Zajęcia w 70 miejscach regionu [zdjęcia]

Na trening pierwszej pomocy nigdy nie jest za późno. Zajęcia w 70 miejscach regionu [zdjęcia]

2026-06-21, 08:30
Pyszne spotkanie z poezją i z Zaczytaną kobietą. Taki był festiwal w Krzywogońcu

Pyszne spotkanie z poezją i z „Zaczytaną kobietą". Taki był festiwal w Krzywogońcu

2026-06-20, 22:24
Myśliwi z całej Polski zjechali do Włocławka. Debatowali, strzelali, trenowali - ponad 600 osób

Myśliwi z całej Polski zjechali do Włocławka. Debatowali, strzelali, trenowali - ponad 600 osób

2026-06-20, 21:10
Płetwonurkowie zeszli pod wodę w Opławcu. Już 54. raz czyścili dno Brdy ze śmieci [zdjęcia]

Płetwonurkowie zeszli pod wodę w Opławcu. Już 54. raz czyścili dno Brdy ze śmieci [zdjęcia]

2026-06-20, 19:55

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę