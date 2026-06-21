Zagubiony 9-latek w Inowrocławiu. Stał na ulicy w samych skarpetkach
Inowrocławski policjant zaopiekował się zagubionym 9-latkiem. Do tego zdarzenia doszło w sobotę przed południem. Jak wynika z ustaleń mundurowych, dziecko wykorzystało chwilę nieuwagi mamy i wyszło z domu.
Na jednej z ulic Inowrocławia, będący po służbie policjant z miejscowej komendy zwrócił uwagę na nietypową sytuację. Zauważył stojącego w samych skarpetkach, wystraszonego chłopca. Widząc, że chłopiec potrzebuje opieki, zabrał go do swojego mieszkania.
Poinformował o całej sytuacji swoich kolegów będących w służbie. Wtedy okazało się, że mundurowi już szukali 9-latka, który wyszedł z domu wykorzystując chwilę nieuwagi mamy.
Chłopiec nie wymagał pomocy medycznej, cały i zdrowy wrócił pod opiekę rodziny.