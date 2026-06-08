14-letni rowerzysta potrącony przez samochód. Do szpitala poleciał medycznym helikopterem

2026-06-08, 18:17  Agata Raczek/KB
Poszkodowany nastolatek do szpitala poleciał medycznym helikopterem/fot. KPP Nakło

Poszkodowany nastolatek do szpitala poleciał medycznym helikopterem/fot. KPP Nakło

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (8 czerwca) o godz. 16:40 w miejscowości Tupadły w powiecie nakielskim. Policja podała szczegóły wypadku.

- Około godziny 16:40 dyżurny komisariatu policji w Szubinie otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty na drodze wojewódzkiej nr 241 w miejscowości Tupadły - przekazał PR PiK mł. asp. Kamil Smoliński, rzecznik nakielskich policjantów.

Jak dodał, ze wstępnych ustaleń przybyłych na miejsce policjantów wynika, że 14-letni rowerzysta nie zasygnalizował manewru skrętu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z jadącym za nim 54-letnim kierowcą opla.

- Mężczyzna był trzeźwy. Przytomny nastolatek został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia policjanci będą wyjaśniali pod nadzorem prokuratury - mówił rzecznik policji w Nakle.

Nakło

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