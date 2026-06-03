Helena Ostrowska i Rafał Harczenko w PR PiK. Zrobili najlepszy projekt społeczny w Polsce

2026-06-03, 19:44 Magda Jasińska/KB

Helena Ostrowska i Rafał Harczenko kolejny raz odwiedzili studio Polskiego Radia PiK/fot. Magda Jasińska

Wielki Finał Olimpiady „Zwolnieni z Teorii 2026" odbył się na warszawskim stadionie Legii. Młodzi ludzie celebrowali niesamowite osiągnięcia Finalistek i Finalistów tego ogólnopolskiego. Wśród nich była delegacja z Bydgoszczy z ich projektem „Po co?". Helena Ostrowska i Rafał Harczenko kolejny raz odwiedzili studio Polskiego Radia PiK.

Młodzież z Bydgoszczy znalazła się w gronie najlepszych młodych społeczników w Polsce. „Zwolnieni z teorii” to ogólnopolska praktyczna olimpiada projektów społecznych. Podczas gali finałowej wręczane są Złote Wilki. W całej Polsce przyznano 21 Złotych Wilków, a dwa z nich trafiły do uczennic i uczniów IX LO w Bydgoszczy.



Helena Ostrowska i Rafał Harczenko odwiedzili studio Polskiego Radia PiK.

- Przyjechaliśmy z dwoma Wilkami. Jeden jest Złoty właśnie za najlepszy projekt społeczny w Polsce w formacie „reklama społeczna", a drugi to jest Srebrny Wilk, który jest przyznawany za maksymalną liczbę punktów uzyskaną przy organizacji takiego projektu...



Projekt nazywa się „Po co?", a zatem pytamy młodych, po co im to było, zwłaszcza, że są w roku maturalnym?



- Dla nas projekty społeczne to jest pewnego rodzaju energia, taka życiowa. Faktycznie byliśmy w klasie maturalnej, dlatego często slyszeliśmy to pytanie: po co to nam? Główniepo to, żeby mieć co robić, żeby czuć tę sprawczość, żeby mieć jakikolwiek wpływ na społeczeństwo, mieć jakąkolwiek ingerencję w to, co się dzieje dookoła nas. My to po prostu kochamy i nie moglibyśmy bez tego żyć...



To już drugi rok, i drugi wspólny projekt tej pary. Pierwszy był o seniorach, a drugi o młodzieży, choć w zasadzie temat jest ten sam: zdrowie psychiczne. - I to, jak się czujemy na co dzień, w życiu, w społeczeństwie. Teraz mamy bardzo duże porównanie, jak to wygląda u seniorów i u młodzieży, bo wchodziliśmy w obydwa środowiska... - mówili laureaci olimpiady.





Goście Magdy Jasińskiej ze swoimi warsztatami oraz skrzyneczkami zaufania dotarli do szkół w Bydgoszczy, w Toruniu i w Warszawie, czyli do prawie 5 milionów odbiorców.

Cała rozmowa poniżej: