Trzy samochody zderzyły się w Małkach pod Brodnicą. Znane są wstępne przyczyny wypadku

2026-05-31, 07:15 Mariusz Luda/MG

Wypadek w miejscowości Małki pod Brodnicą/fot. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie

Do zderzenia trzech aut osobowych doszło w sobotę wieczorem na DK 15 w miejscowości Małki w powiecie brodnickim (między Brodnicą, a Toruniem). Dwie osoby trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawcą wypadku jest kierowca VW Golfa, który w trakcie manewru skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa kierującej pojazdem marki Subaru. W zderzeniu brał udział jeszcze jeden pojazd – także VW Golf – poinformował PR PiK nadkom. Przemysław Słomski z KWP w Bydgoszczy.



Sprawca wypadku, jak i kierująca Subaru kobieta zostali przewiezieni do szpitala, ale ich życiu nic nie zagraża. Lekko ranny został też kierowca trzeciego z pojazdów, ale nie wymagał hospitalizacji.