Piknik „Wiślane Wici”. Historia ożyła w Starym Fordonie [zdjęcia]
To był dzień pełen historii, smaków i nadrzecznych atrakcji. Na bulwarach odbył się piknik „Wiślane Wici”.
Uczestnicy obejrzeli widowisko historyczne, brali udział w warsztatach kulinarnych i próbowali regionalnych dań. Jedną z głównych atrakcji były krótkie rejsy tradycyjnymi drewnianymi łodziami po Wiśle. Uroczyście powitano XX Królewskiego Flisa zmierzającego rzeką do Gdańska.
Piknik „Wiślane Wici” to pierwsza impreza z turystycznej serii. W ramach tegorocznej edycji „Lata w Konstelacjach” odbędzie się dziewięć wydarzeń wspieranych przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną. Już w niedzielę (31 maja) otwarcie sezonu turystycznego na Pojezierzu Brodnickim.