Pszczoły wyroiły się w centrum Chełmna. Strażacy wezwali pomoc i przejęli rój [zdjęcia]
Tak zwaną rójkę pszczoły zaplanowały na niedzielę, około godz. 15:00. Rodzinnie obsiadły jedno z miejskich drzewek, budząc grozę przechodniów. Na szczęście specjaliści w bezpieczny sposób „wyjaśnili" pszczołom, że lepiej im będzie poza centrum.
Jak zawiadamia OSP Chełmno: „Nasi druhowie niezwłocznie udali się na miejsce, zabezpieczyli teren oraz ocenili sytuację. Następnie na miejsce wezwano pszczelarza, który bezpiecznie przejął i zabezpieczył rój. Pszczoły to bardzo pożyteczne owady, dlatego zamiast stwarzać zagrożenie – otrzymały fachową pomoc i trafiły pod dobrą opiekę".
- Rójka (rój naturalny) to pszczoły i robotnice razem z matką opuszczające rodzinę pszczelą, co nazywane jest rojeniem.
- Po wyjściu z ula najczęściej skupiają się w kłąb rojowy w miejscu nieosłoniętym i pozostają tak przez jakiś czas.
- Pszczoły otaczają matkę, skupiają się ciasno, trzymając się jedna drugiej. Temperatura w centrum kłębu wynosi ok. 34,5 °C, w warstwie zewnętrznej jest niższa.
- Rój po znalezieniu przez pszczoły wywiadowczynie odpowiedniego miejsca na osiedlenie (dziupli, pustego ula itp.) przenosi się tam i robotnice rozpoczynają budowę plastrów.