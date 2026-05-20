Sądowe korytarze bez tajemnic. Chętni zwiedzali bydgoski Sąd Okręgowy

2026-05-20, 19:01  Agata Raczek/BN
Chętni zwiedzali bydgoski Sąd Okręgowy/fot. Agata Raczek

Mieszkańcy Bydgoszczy mogli zajrzeć tam, gdzie na co dzień zapadają wyroki i odbywają się rozprawy. Z okazji przypadającego 23 maja Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy otworzył swoje drzwi dla zwiedzających.

Zainteresowanych zwiedzaniem z przewodnikiem nie brakowało. Jak przyznają w rozmowie z reporterką PR PiK, przywiodła ich ciekawość.

Co można było zobaczyć? W jakich miejscach pojawili się chętni? - Zabytkowe sale rozpraw, w których wystrój nie zmienił się od 1906 roku, witraże wskazujące na pruską historię Bydgoszczy, a także wejście pod wieżę, gdzie znajduje się taras na wysokości 44 metrów. To wszystko w godzinach pracy sądu - powiedział Piotr Weckwerth, bydgoski przewodnik. Zwiedzający mogli także poznać mrożące krew w żyłach historie dotyczące spraw, które odbywały się w dawnym Sądzie Wojewódzkim.

Okazja do zwiedzania budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy będzie też w przyszłą środę. Obowiązują zapisy. Natomiast w poniedziałek (25 maja) od 10:00 do 13:00 w tym samym miejscu będzie możliwość spotkania z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
