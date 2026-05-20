Regionalne motoambulanse już w pracy. Jest apel do kierowców [zdjęcia]

Motoambulans Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy/fot. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy/Facebook
Bydgoscy ratownicy medyczni apelują do kierowców - zachowajcie czujność! Ruszył sezon pracy motoambulansu. Wyposażony w leki i sprzęt ratownik na motocyklu szybciej dociera do miejsca zdarzenia, bowiem omija korki i przeszkody.
Problem w tym, że zachowanie niektórych kierowców stwarza poważne zagrożenie. O ostrożność apeluje rzecznik pogotowia Krzysztof Wiśniewski. - Patrzymy w lusterka, dlatego, że motocykl jest niewielki w porównaniu do czterokołowego ambulansu i bardzo szybko się zbliża - mówi. - Nie hamujemy gwałtownie przed motocyklistami, nie zmieniamy pasa ruchu bez kierunkowskazów, ściszmy trochę muzykę w samochodzie, bo jednak tych sygnałów nie słychać tak bardzo, bo są słabsze niż w ambulansach czterokołowych - dodaje.
Rzecznik pogotowia prosi, aby nie używać słuchawek w samochodzie. Sprawiają, że kierowca jest „odcięty” od świata zewnętrznego, przez co może nie zauważyć zbliżającego się motoambulansu i doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia.
Przypomnijmy, kilka lat temu w czasie służby w Bydgoszczy zginął ratownik na motocyklu. Jechał na sygnale do chorego. Został uderzony przez samochód.
Bydgoski motoambulans pełni dyżur od godz. 7 do 19. W tym czasie wyjeżdża do ośmiu razy. Motoambulanse jeżdżą także w Toruniu i Włocławku.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę