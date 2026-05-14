Odszedł Stanisław Rakowicz, wojewoda toruński, dyrektor Elany i innych znanych zakładów

2026-05-14, 19:49  Redakcja/KB
Nie żyje Stanisław Rakowicz/fot. http://www.konsulatperu.torun.pl/

Jego nazwisko torunianie kojarzą z Elaną i z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową, a starsi bydgoszczanie z Zachemem, Stomilem i Bydgoską Fabryką Kabli. W biografii Stanisława Rakowicza był także wątek międzynarodowy: został mianowany konsulem honorowym Peru.

Stanisław Rakowicz pochodzi z ziemi kieleckiej, ale po wojnie osiadł na Pomorzu.
Ukończył liceum pedagogiczne w Bydgoszczy, a w 1956 roku uzyskał tytuł magistra historii na UMK w Toruniu. W 1966 roku ukończył zaoczne studia ekonomiczne w Warszawie. W 1988r. obronił pracę doktorską z zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Ekonomicznym UMK.

Jego działalność biznesowa nie ograniczała się do regionu. Stanisław Rakowicz był:

  • główny założycielem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu
  • menadżerem w bydgoskim ZACHEM-ie
  • wicedyrektorem bydgoskiego STOMIL-u
  • dyrektorem naczelnym Bydgoskiej Fabryki Kabli
  • dyrektorem Kombinatu Łożysk Tocznych w Kielcach
  • dyrektorem toruńskiej ELANY
  • założycielem i dyrektorem firmy polonijnej MARKIT w Toruniu (1982-88r.)
  • pierwszym prywatnym przedsiębiorcą w Polsce wybranym w 1988 roku na wojewodę toruńskiego (do 1990r.)
  • w 1991 roku był pierwszym w regionie dealerem samochodów zachodnich (Volkswagen i Audi ) - AUTOSAR.
  • założycielem i honorowym prezesem Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa ( TNOiK ) w Toruniu
  • w latach 1993-97 prezesem Zarządu Głównego TNOiK w Warszawie.
  • inicjatorem powołania Izby Przemysłowo Handlowej w Toruniu, której był honorowym prezesem
  • wykładowcą zarządzanie na studiach dziennych i podyplomowych
  • autorem artykułów i referatów na konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą z dziedziny zarządzania
  • autorem książki „Początki ery menedżerów w Polsce – pół wieku kierowniczych menadżerskich doświadczeń” (2010 r., wyd. Adam Marszałek)
  • w latach 1998–2023 Konsul Honorowy Peru – pierwszy Konsulat w województwie Kujawsko-Pomorskim
  • charytatywnie wspierał różne przedsięwzięcia kulturalne, sportowe w regionie

