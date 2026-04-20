Senator Koalicji Obywatelskiej zawiadomił prokuraturę. Tomasz Lenz oskarża szefa szpitala

Prokuratura już otrzymała zawiadomienie od senatora Tomasza Lenza - ustaliło Polskie Radio PiK. Przypomnijmy: chodzi o zabieg wykonany u bliskiej osoby senatora. Rzekomo odbył się poza kolejnością i bez dokumentacji - o jej braku miał mówić dyrektor lecznicy w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Tomasz Lenz zapowiadał, że zawiadomi prokuraturę, i tak zrobił.
Polityk od początku zaprzeczał doniesieniom Wirtualnej Polski (to źródło tej informacji), że jego syn został przyjęty bez kolejki i bez dokumentacji. Zapowiedział też zgłoszenie sprawy do prokuratury przeciwko dyrektorowi szpitala – Mariuszowi Trojanowskiemu.
Nasz reporter Radosław Jagieła rozmawiał na ten temat z prokuratorem Rafałem Rutą – zastępcą rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Pismo już zostało złożone.
- Mogę potwierdzić, że 16 kwietnia bieżącego roku do Prokuratury Okręgowej w Toruniu wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika pana senatora Tomasza Lenza dotyczące nieprawidłowości, które zdaniem zawiadamiającego miały miejsce w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Dziś prokurator okręgowy w Toruniu przekazał to zawiadomienie według właściwości miejscowej do Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
Senator Lenz w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu poinformował, że zawiadomienia przeciwko dyrektorowi lecznicy zostały też skierowane do Rzecznika Praw Pacjenta i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Wyżej wymienione organy są obecnie jedynymi podmiotami uprawnionymi do rzetelnego zbadania okoliczności sprawy oraz dokonania oceny prawnej istniejącej dokumentacji medycznej - stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.
Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, nadal trwa postępowanie wyjaśniające w aleksandrowskim szpitalu. Wyniki mają być znane pod koniec tygodnia, po wydaniu opinii przez kancelarię prawną z Warszawy.
Trwa też kontrola prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pełna treść oświadczenia Tomasza Lenza
„Uprzejmie informuję, iż mój pełnomocnik zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Zawiadomienia zostały również skierowane do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W związku z powyższym to wyżej wymienione organy są obecnie jedynymi podmiotami uprawnionymi do rzetelnego zbadania okoliczności sprawy oraz dokonania oceny prawnej istniejącej dokumentacji medycznej.
Do czasu zakończenia tych postępowań powstrzymuję się od dalszych komentarzy dotyczących spekulacji medialnych i doniesień prasowych w tej sprawie."
