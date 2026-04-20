Senator Koalicji Obywatelskiej zawiadomił prokuraturę. Tomasz Lenz oskarża szefa szpitala

2026-04-20, 16:11 Radosław Jagieła/KB

Prokuratura już otrzymała zawiadomienie od senatora Tomasza Lenza - ustaliło Polskie Radio PiK. Przypomnijmy: chodzi o zabieg wykonany u bliskiej osoby senatora. Rzekomo odbył się poza kolejnością i bez dokumentacji - o jej braku miał mówić dyrektor lecznicy w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Tomasz Lenz zapowiadał, że zawiadomi prokuraturę, i tak zrobił.

Polityk od początku zaprzeczał doniesieniom Wirtualnej Polski (to źródło tej informacji), że jego syn został przyjęty bez kolejki i bez dokumentacji. Zapowiedział też zgłoszenie sprawy do prokuratury przeciwko dyrektorowi szpitala – Mariuszowi Trojanowskiemu.



Nasz reporter Radosław Jagieła rozmawiał na ten temat z prokuratorem Rafałem Rutą – zastępcą rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Pismo już zostało złożone.



- Mogę potwierdzić, że 16 kwietnia bieżącego roku do Prokuratury Okręgowej w Toruniu wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika pana senatora Tomasza Lenza dotyczące nieprawidłowości, które zdaniem zawiadamiającego miały miejsce w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Dziś prokurator okręgowy w Toruniu przekazał to zawiadomienie według właściwości miejscowej do Prokuratury Okręgowej we Włocławku.



Senator Lenz w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu poinformował, że zawiadomienia przeciwko dyrektorowi lecznicy zostały też skierowane do Rzecznika Praw Pacjenta i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



- Wyżej wymienione organy są obecnie jedynymi podmiotami uprawnionymi do rzetelnego zbadania okoliczności sprawy oraz dokonania oceny prawnej istniejącej dokumentacji medycznej - stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.



Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, nadal trwa postępowanie wyjaśniające w aleksandrowskim szpitalu. Wyniki mają być znane pod koniec tygodnia, po wydaniu opinii przez kancelarię prawną z Warszawy.



Trwa też kontrola prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.





Pełna treść oświadczenia Tomasza Lenza

