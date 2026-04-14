Nowoczesne technologie w praktyce. Uczniowie sterowali robo-psem [zdjęcia, wideo]

2026-04-14, 13:00 Agata Raczek/ DW

Nauka poprzez działanie - tak wygląda Dzień Młodego Inżyniera na Wydziale Informatyki i Mechatroniki bydgoskiego UKW/Fot. Agata Raczek

Uczniowie szkół średnich z regionu zaglądają do laboratoriów i pracowni, by samodzielnie sprawdzić, jak działają nowoczesne rozwiązania. Uczą się m.in. sterowania robotem-psem.



- To niezwykłe przeżycie, że mogłem pokierować takim robotem. To niesamowite, że on słucha absolutnie wszystkiego - mówił nam Mateusz, licealista z Golubia Dobrzynia.



W wydarzeniu udział wzięło ok. 400 uczniów szkół średnich z całego regionu.



- Najciekawsze są dla nich zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, ale również zajęcia z robotyki i z automatyki - mówi dr Katarzyna Kazimierska, prodziekan Wydziału Mechatroniki UKW.



