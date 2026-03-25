Skandaliczny manewr w centrum Bydgoszczy. Ominął kolejkę i przejechał na czerwonym świetle

Kierowca Skody, ignorując przepisy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, wjechał na skrzyżowanie przy nadawanym czerwonym świetle / fot. KWP w Bydgoszczy
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednym z głównych skrzyżowań w Bydgoszczy. Kierowca Skody, ignorując przepisy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, wjechał na skrzyżowanie przy nadawanym czerwonym świetle. Sprawa trafiła do funkcjonariuszy z zespołu „Stop Agresji Drogowej”, którzy szybko wyciągnęli konsekwencje wobec sprawcy.
Nagranie nie pozostawia złudzeń
Incydent miał miejsce na zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Focha. Na filmie przesłanym przez innego uczestnika ruchu widać wyraźnie, jak prowadzący Skodę traci cierpliwość w oczekiwaniu na zmianę świateł. Zamiast czekać w kolejce pojazdów, zdecydował się na ryzykowny manewr ominięcia stojących aut i wjechania prosto pod sygnalizator wyświetlający sygnał „STOP”.
Takie zachowanie to nie tylko rażące naruszenie kodeksu drogowego, ale przede wszystkim skrajny brak odpowiedzialności oraz kultury na drodze, co w tak ruchliwym punkcie miasta mogło doprowadzić do tragedii.
Mandat dla właściciela auta
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podjęli natychmiastowe działania po otrzymaniu materiału wideo.
- Właściciel pojazdu, mimo ciążącego na nim ustawowego obowiązku, nie był w stanie wskazać, kto w krytycznym momencie siedział za kierownicą Skody. W związku z tym funkcjonariusze nałożyli na niego mandat karny w wysokości 500 złotych - informuje kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Sytuacja ta pokazuje, że anonimowość na drodze jest jedynie pozorna, a każde nagranie może stać się podstawą do ukarania nieodpowiedzialnego użytkownika drogi.
Surowe kary za ignorowanie sygnalizacji
Funkcjonariusze przypominają, że czerwone światło oznacza bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator. Lekceważenie tego przepisu jest jedną z najczęstszych przyczyn groźnych wypadków w obszarze zabudowanym. Za podobne wykroczenia kierowcy muszą liczyć się z wysokimi grzywnami, punktami karnymi, a w skrajnych przypadkach nawet z utratą uprawnień do kierowania pojazdami.
Mundurowi apelują o rozwagę i podkreślają, że oszczędność kilku sekund nie jest warta ryzykowania życia własnego oraz innych osób. Bezpieczeństwo na drodze zależy od decyzji każdego z nas.
