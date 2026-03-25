Skandaliczny manewr w centrum Bydgoszczy. Ominął kolejkę i przejechał na czerwonym świetle

2026-03-25, 10:45 Mariusz Kluszczyński

Kierowca Skody, ignorując przepisy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, wjechał na skrzyżowanie przy nadawanym czerwonym świetle / fot. KWP w Bydgoszczy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednym z głównych skrzyżowań w Bydgoszczy. Kierowca Skody, ignorując przepisy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, wjechał na skrzyżowanie przy nadawanym czerwonym świetle. Sprawa trafiła do funkcjonariuszy z zespołu „Stop Agresji Drogowej”, którzy szybko wyciągnęli konsekwencje wobec sprawcy.

zdecydował się na ryzykowny manewr ominięcia stojących aut

rażące naruszenie kodeksu drogowego, ale przede wszystkim skrajny brak odpowiedzialności oraz kultury na drodze

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podjęli natychmiastowe działania po otrzymaniu materiału wideo.

- Właściciel pojazdu, mimo ciążącego na nim ustawowego obowiązku, nie był w stanie wskazać, kto w krytycznym momencie siedział za kierownicą Skody. W związku z tym funkcjonariusze nałożyli na niego mandat karny w wysokości 500 złotych - informuje kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.





Sytuacja ta pokazuje, że anonimowość na drodze jest jedynie pozorna, a każde nagranie może stać się podstawą do ukarania nieodpowiedzialnego użytkownika drogi.





Funkcjonariusze przypominają, że czerwone światło oznacza bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator . Lekceważenie tego przepisu jest jedną z najczęstszych przyczyn groźnych wypadków w obszarze zabudowanym. Za podobne wykroczenia kierowcy muszą liczyć się z wysokimi grzywnami, punktami karnymi, a w skrajnych przypadkach nawet z utratą uprawnień do kierowania pojazdami.





Mundurowi apelują o rozwagę i podkreślają, że oszczędność kilku sekund nie jest warta ryzykowania życia własnego oraz innych osób . Bezpieczeństwo na drodze zależy od decyzji każdego z nas.