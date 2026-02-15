Pięć osób, w tym dwoje dzieci poszkodowanych w zderzeniu samochodów osobowych na DK 10 w Lipnie

2026-02-15, 18:21 Bartosz Nawrocki/Robert Duliński/BN

Pięć osób poszkodowanych w zderzeniu trzech samochodów osobowych na DK 10 w Lipnie/fot. ilustracyjna

Pięć osób, w tym dwoje dzieci ucierpiało w zdarzeniu drogowym, do którego doszło na DK 10 w Lipnie. W incydencie brały udział trzy pojazdy osobowe.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 17:30. 27-letnia kierująca volkswagenem najprawdopodobniej nie zachowała bezpiecznego odstępu i uderzyła w poprzedzającą toyotę, którą kierowała 39-latka.



Kierująca volkswagenem próbowała uniknąć kolizji. W tym celu skręciła kierownicą na przeciwległy pas ruchu, przez co doszło do czołowego zderzenia z fiatem, którym kierował 36-latek. Autem podróżowały także dzieci w wieku 6 i 12 lat. Wszyscy uczestnicy zdarzenia trafili do szpitala.



Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo i kieruje nim policja.