DK 91 zamknięta w obu kierunkach w okolicach Warlubia. Policja kieruje ruchem

2026-02-04, 07:48  Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Utrudnienia mają związek z awarią ciepłowniczą w Nowem. Mają potrwać do godz. 15. Wprowadzono objazdy.

Policja pokieruje pojazdy ciężarowe w miejscowościach Warlubie i Kolonia Ostrowicka na objazd przez A1, natomiast pojazdy osobowe pojadą objazdem w miejscowości Nowe ulicami: Owocowa, Al. 3 maja, Kolejowa.

Region

Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

2026-02-04, 08:10
Pożar hotelu pracowniczego na ul. Racławickiej w Bydgoszczy. Ewakuowano ok. 100 osób [zdjęcia]

2026-02-03, 22:47
Przerwane zakupy w jednym z toruńskich dyskontów spożywczych. Auto wjechało w drzwi

2026-02-03, 22:07
Toruń pozyskał 6 milionów złotych na rewitalizację zbiornika Kaszownik

2026-02-03, 21:45
Filipiny chcą polskiej wieprzowiny. PSL o eksporcie żywności i obronności w regionie

2026-02-03, 20:56
Dopuścił się przestępstwa seksualnego na 21-latce, miał nielegalne papierosy oraz narkotyki

2026-02-03, 20:16
Darmowe czujniki czadu we Włocławku. Urządzenia rozdawała miejska ciepłownia

2026-02-03, 19:23
Za co Torunianie lubią Toruń A czego w mieście znieść się nie da Znamy wyniki projektu Barometr

2026-02-03, 18:36
Seniorka z Torunia straciła oszczędności życia. Uwierzyła, że inwestuje w akcje Orlenu

2026-02-03, 17:51

