Poliklinika Centrum w Bydgoszczy ma patrona. Został nim dr Zbigniew Pawłowicz [zdjęcia]

Poliklinika Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma patrona. Podczas uroczystości nadano jej imię dr. n. med. Zbigniewa Pawłowicza/fot.: Agata Raczek
Poliklinika Centrum w Bydgoszczy od dzisiaj nosi imię doktora nauk medycznych Zbigniewa Pawłowicza – wieloletniego dyrektora Centrum Onkologii. Podczas uroczystości był wspominany jako lekarz oddany pacjentom i wizjoner, który znacząco przyczynił się do rozwoju bydgoskiej onkologii.
– Ś.p. dr Pawłowicz był człowiekiem ambitnym i skutecznym, który zostawił trwały ślad nie tylko w murach szpitala, ale przede wszystkim w sercach pacjentów i współpracowników – mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
– Wszystkie inwestycje, które tutaj rozbudował i urzeczywistnił, bardzo często były określane jako pierwsze w kraju, czy pierwsze w naszym regionie. Opisywano je jako innowacyjne, dające wyraźny postęp i marsz do przodu. Natomiast pan dyrektor Pawłowicz miał jedną bardzo ważną cechę, która wymaga podkreślenia – zdolność do tworzenia określonych zespołów ludzkich – zaznacza Kowalewski.
– Z perspektywy 10 lat mojego urzędowania mogę powiedzieć, że ci ludzie nie są przypadkowi. Oni działają bardzo profesjonalnie i przede wszystkim są oddani Centrum Onkologii. Są gotowi służyć temu szpitalowi w imię dobra pacjentów – dodaje.
– Ta tablica i ten tytuł Polikliniki to piękny i trwały gest – mówi Alicja Pawłowicz, żona dyrektora, doktora Zbigniewa Pawłowicza.
– Moment, w którym zostanie nadane imię doktora nauk medycznych Zbigniewa Pawłowicza Poliklinice Centrum, czyli inwestycji, którą sam wymyślił i zbudował wspólnie ze wszystkimi pracownikami centrum, to ogromna przyjemność i niesamowite uczucie dumy, że mogłam być jego córką – podkreśla Monika Pawłowicz.
Dr Zbigniew Pawłowicz był wieloletnim dyrektorem Centrum Onkologii w Bydgoszczy, był również senatorem, posłem i radnym sejmiku wojewódzkiego. Zmarł 26 sierpnia 2023 roku po przegranej walce z rakiem. Miał 80 lat.
W Poliklinice Centrum Onkologii imienia dr. Zbigniewa Pawłowicza w Bydgoszczy znajduje się 18 poradni specjalistycznych. Rocznie udzielanych jest w niej około 250 tysięcy porad (skierowanych do 90 tysięcy pacjentów).
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę