Co dalej z Polską 2050? Norbert Pietrykowski: Jest rozczarowanie, nie tak miało być! [Rozmowa Dnia]

2025-10-01, 09:02  Maciej Wilkowski/Redakcja
Poseł Polski 2050 Norbert Pietrykowski/fot. Tomasz Kaźmierski

Poseł Polski 2050 Norbert Pietrykowski/fot. Tomasz Kaźmierski

- Przyszłość Polski 2050 jest niepewna - wynika z dzisiejszej „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK, której gościem był bydgoski poseł tej partii Norbert Pietrykowski. 

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego swojego ugrupowania. Na razie jest troje chętnych na to stanowisko: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska i - to nowość - Ryszard Petru.

Polska 2050 w ostatnich sondażach nie przekracza progu wyborczego. - Czuję rozczarowanie, szczególnie ludzi w dolnych strukturach naszej partii - mówił Norbert Pietrykowski w Polskim Radiu PiK. - Nie tak miało być! Zaczynaliśmy od stowarzyszenia, gdzie robiliśmy wiele dobrych rzeczy bezinteresownie. Dzisiaj ludzie czują się rozczarowani, że nikt o nich nie pomyślał. Kiedy weszliśmy do Parlamentu, to powinno być nasze główne zadanie - budowanie struktur oddolnych, pokazanie tym ludziom, że są bardzo ważni. A my trochę poczuliśmy się w tym Parlamencie, jak „panna na wydaniu”, która nie interesuje się tym, co się dzieje niżej... A przecież ci ludzie byli najważniejsi, to oni byli sercem tej organizacji i my o nich zapomnieliśmy. (...)



Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.
PR PiK - Rozmowa Dnia - Norbert Pietrykowski

