Czy Włocławek będzie miał politechnikę? Jest zgoda sejmiku województwa

2025-09-29, 21:38 Monika Kaczyńska/Redakcja

Radni sejmiku województwa podjęli stanowisko w sprawie utworzenia Politechniki Włocławskiej/fot.: Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sejmik województwa za utworzeniem Politechniki Włocławskiej. Radni podjęli stanowisko w sprawie poparcia inicjatywy przekształcenia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w politechnikę.

– W Kujawsko-Pomorskiem mamy teraz tylko pięć publicznych uczelni – wyjaśniał Robert Musiałkiewicz, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.



– Tylko w samym Krakowie jest ich 12, plus cały region to około 20, więc dysproporcja jest duża. To jest niezmiernie ważne, żeby mieć studenta u siebie w regionie. Jak sobie spojrzymy na mapę województwa kujawsko-pomorskiego, to cóż, Włocławek jest na południu. Najbliższe ośrodki politechniczne: Bydgoszcz-120 km, Łódź-110 km. Właśnie w stronę regionu łódzkiego, jak i w stronę wschodniej Wielkopolski migrują nam studenci z południowego regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Chcielibyśmy odwrócić tendencję, zatrzymać ją. Jeśli będziemy mieć markę politechniki, to uda nam się zatrzymać tych studentów w regionie – dodał Musiałkiewicz.



Sejmik przyjął też plan gospodarki odpadami do 2028 roku.