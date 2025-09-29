Historia przetargu na rozbudowę Filharmonii Pomorskiej. Marszałek podał termin

2025-09-29, 13:30 Monika Kaczyńska/Redakcja

Kadr z 63. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego „Kontrasty – śladami MAEO”/fot.: Facebook, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy/archiwum

Za dwa dni ma być ogłoszony przetarg w sprawie rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - zadeklarował w poniedziałek (29 września) marszałek Piotr Całbecki. Pierwszy termin był w lipcu.

- Wysłaliśmy dzisiaj do Komisji Europejskiej wniosek, aby został ogłoszony przetarg - zapewnia marszałek.

- To jest duży przetarg unijny. W środę zostanie zamieszczony oficjalnie na stronach internetowych Unii Europejskiej - mówi Piotr Całbecki. - Mamy to za sobą. Trochę to trwało, ale sprawdziliśmy szczegół po szczególe założeń projektowych, harmonogram i montaż finansowy. Sporo było jeszcze do poprawienia. Mówię „sprawdziliśmy", a konkretnie odpowiadają za to służby, które funkcjonują w kujawsko-pomorskich inwestycjach regionalnych, czyli specjalnie powołanej spółce do nadzoru inwestycji budowlanych kubaturowych.



Według wcześniejszych zapewnień marszałka przetarg miał być ogłoszony już w lipcu. Przypomnijmy, całkowity koszt inwestycji to ok. 449 mln zł, z czego większość ma być sfinansowana z budżetu województwa.