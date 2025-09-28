Wielka gonitwa za lisem u podnóża golubskiego zamku. To tutaj ścigają się najlepsi jeźdźcy [zdjęcia]

2025-09-28, 20:29 Robert Duliński / Redakcja

Hubertus w Golubiu-Dobrzyniu odbywa się od lat. / Fot. Nadesłane / Waldemar Kosiński

Sporo atrakcji czekało na wszystkich, którzy pojawili się w Golubiu-Dobrzyniu. W ramach corocznego Hubertusa, odbyło się zakończenie sezonu jeździeckiego.

Impreza rozpoczęła się od pokazów łucznictwa konnego oraz skoków przez przeszkody. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w hobby horsingu. Największą atrakcją Hubertusa okazała się jak zawsze tzw. gonitwa za lisem.



- To pościg konny za uciekającym, hipotetycznym lisem, w którego wciela się jeździec, zdobywca trofeum z poprzedniego roku - opowiada Stefan Borkowicz, prezes oddziału PPTK Zamku Golubskiego.



Więcej szczegółów w relacji poniżej.