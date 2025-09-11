Strażacy z regionu oddali hołd kolegom poległym w World Trade Center. Wspinaczka w Toruniu [zdjęcia]

2025-09-11, 17:40  Monika Kaczyńska/Redakcja
Strażacy z regionu oddali hołd kolegom poległym w World Trade Center/fot. Tomasz Sobański/KM PSP Toruń/Facebook

Strażacy z regionu oddali hołd kolegom poległym w World Trade Center/fot. Tomasz Sobański/KM PSP Toruń/Facebook

11 września mijają 24 lata od ataku terrorystycznego na Nowy Jork. Strażacy z Torunia i okolic uczcili pamięć 343 kolegów zza Oceanu, którzy narazili własne życie, by pomóc ofiarom ataku na słynne wieże. Zorganizowali honorową wspinaczkę w pełnym umundurowaniu.

- Jesteśmy w parku, wchodzimy po schodach, bo o to chodzi w tej akcji - mówi młodszy brygadier Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Strażacy są w pełnym umundurowaniu, tak, jak wchodzą do pożaru, czyli w ubraniu specjalnym z aparatem na plecach, z podpiętą maską....

- Było bardzo ciężko, ale do zniesienia. Największą trudnością jest umiejętność oddychania przez maskę - stąd między innymi również takie pożyteczne inicjatywy...

- Udało się wejść cztery razy, schodów jest sporo. Nie było to łatwe ćwiczenie, ale jest fajne. Na pewno taki trening buduje kondycję, zwiększa wydajność...

- Mimo, że jestem komendantem, staram się utrzymać sprawność fizyczną, bo taki jest nasz zawód, aby cały czas być gotowym do udzielania pomocy - nawet w moim wieku i nawet na mojej stanowisku - mówił st. bryg. Rafał Świechowicz, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Strażacy z regionu oddali hołd kolegom poległym w World Trade Center/fot. Tomasz Sobański/KM PSP Toruń/Facebook Strażacy z regionu oddali hołd kolegom poległym w World Trade Center/fot. Tomasz Sobański/KM PSP Toruń/Facebook Strażacy z regionu oddali hołd kolegom poległym w World Trade Center/fot. Tomasz Sobański/KM PSP Toruń/Facebook

