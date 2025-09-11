Biegli potwierdzili, że piosenkarz, który spowodował kolizję w czerwcu koło Brodnicy, był nietrzeźwy

2025-09-11, 09:51  Polska Agencja Prasowa
Piosenkarz w związku z zatrzymaniem nie dotarł do Opola, gdzie miał wystąpić 15 czerwca na festiwalu piosenki

Piosenkarz w związku z zatrzymaniem nie dotarł do Opola, gdzie miał wystąpić 15 czerwca na festiwalu piosenki

Znany piosenkarz Ryszard R., który w połowie czerwca w miejscowości Żmijewko koło Brodnicy kierując volkswagenem, spowodował kolizję z innym pojazdem był stanie nietrzeźwości – potwierdziły specjalistyczne badania. Ustalono, że w chwili zdarzenia miał 1,84 prom. alkoholu w organizmie.

- Prowadząca postępowanie Prokuratura Rejonowa w Brodnicy uzyskała z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie opinię retrospektywną, której głównym celem było ustalenie, jaki był stan nietrzeźwości podejrzanego Ryszarda R. w dniu 14 czerwca 2025 r. ok. godz. 11.45, w miejscowości Żmijewko, w trakcie kolizji drogowej z samochodem osobowym marki Opel Movano - informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver. – Jak wynika z jej wniosków końcowych stężenie alkoholu etylowego w organizmie podejrzanego wyniosło 1,84 prom., co świadczy, że znajdował się w stanie nietrzeźwości.

Ryszard R. po kolizji został zatrzymany w swoim domu. Przeprowadzone wówczas badania wykazały, że piosenkarz miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został on osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych, a następnego dnia, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Piosenkarz w związku z zatrzymaniem nie dotarł do Opola, gdzie miał wystąpić 15 czerwca na festiwalu piosenki. Dzień później wydał oświadczenie, w którym przeprosił swoich fanów i przyznał, że zdaje sobie sprawę, że ich zawiódł. Obrońca Ryszarda R. informował, że jego klient przyznaje się do prowadzenia auta po spożyciu alkoholu, ale kwestionuje poziom jego stężenia w momencie prowadzenia samochodu.

Prokuratura planuje zakończenie sprawy Ryszarda R. pod koniec września.

Brodnica

Region

Kobieta w ciężkim stanie i ponad 80 yorków Na posesji złe warunki i bałagan, są zarzuty

Kobieta w ciężkim stanie i ponad 80 yorków! Na posesji złe warunki i bałagan, są zarzuty

2025-09-11, 12:39
Zalana zajezdnia kolejki wąskotorowej i parking galerii w Żninie. Gdzie jeszcze straty po ulewie

Zalana zajezdnia kolejki wąskotorowej i parking galerii w Żninie. Gdzie jeszcze straty po ulewie?

2025-09-11, 11:45
Dr Kamila Sierzputowska: Dezinformacja i sianie paniki to główne cele Rosji [Rozmowa Dnia]

Dr Kamila Sierzputowska: Dezinformacja i sianie paniki to główne cele Rosji! [Rozmowa Dnia]

2025-09-11, 08:55
Prokuratura ponownie zbada okoliczności tragicznego wypadku na golubskim zamku

Prokuratura ponownie zbada okoliczności tragicznego wypadku na golubskim zamku

2025-09-11, 06:50
W toruńskim autobusie rozpylono gaz pieprzowy

W toruńskim autobusie rozpylono gaz pieprzowy

2025-09-10, 20:50
Ryanair ogłosił zimowy rozkład lotów. Wiemy dokąd polecimy z Bydgoszczy

Ryanair ogłosił zimowy rozkład lotów. Wiemy dokąd polecimy z Bydgoszczy

2025-09-10, 19:32
Bydgoszcz. Znak pamięci Tobie Polsko na grobie Michała Grobelskiego

Bydgoszcz. Znak pamięci Tobie Polsko na grobie Michała Grobelskiego

2025-09-10, 17:32
Kto jechał tak w Bydgoszczy Policja szuka kierowcy [wideo]

Kto jechał tak w Bydgoszczy? Policja szuka kierowcy [wideo]

2025-09-10, 16:32
Zielony piknik przy bydgoskiej IV Śluzie i konkurs w Polskim Radiu PiK Słuchajcie

Zielony piknik przy bydgoskiej IV Śluzie i konkurs w Polskim Radiu PiK! Słuchajcie!

2025-09-10, 16:02

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę