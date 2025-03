Dostawali pieniądze z programu „Aktywny rodzic”, w lutym była przerwa. Dlaczego?

2025-03-06, 08:49 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Świadczenie „Aktywny rodzic w pracy” jest kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia/fot. ilustracyjna, Pixabay

Nie wszyscy rodzice otrzymali w lutym pieniądze z programu „Aktywny rodzic” – informują nasi słuchacze. Część osób, którym w poprzednich miesiącach Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał pieniądze, otrzymała obecnie informację o wznowieniu postępowania.

– To normalna procedura – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS. Co miesiąc Zakład sprawdza, czy rodzice spełniają warunek aktywności zawodowej i w razie wątpliwości przeprowadza weryfikację. – Najczęściej występujące powody weryfikacji to błędnie złożona deklaracja przez płatnika, to także przesunięcie wypłaty w deklaracjach miesięcznych albo korekta deklaracji czy zakończony stosunek pracy. Po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym ZUS wypłaci należne rodzicowi świadczeniu – uspokaja rzeczniczka.



Świadczenie „Aktywny rodzic w pracy” jest kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.