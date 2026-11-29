Siatkarskie derby regionu będą najważniejszym punktem niedzielnego programu sportowego. W 12. kolejce TAURON 1. Ligi CUK Anioły Toruń podejmą BKS Bydgoszcz. Początek o godz. 16:00 w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Relacja w audycji „Muzyka i Sport” na antenie Polskiego Radia PiK.
Gospodarze przystąpią do spotkania jako czwarta siła tabeli. Po dziesięciu meczach mają 23 punkty, siedem zwycięstw i trzy porażki. Do prowadzącej Avii Świdnik tracą cztery „oczka”, ale rozegrali o dwa spotkanie mniej.
Ostatnio Anioły dwukrotnie schodziły z parkietu pokonane, za każdym razem dopiero po tie-breaku. Najpierw uległy Lechii Tomaszów Mazowiecki, później FORT-owi Poznań. W obu przypadkach dopisały jednak punkt do tabeli. Kilka dni przed ligowym starciem z Poznaniakami pewnie pokonały tego samego rywala 3:0 w Pucharze Polski.
CUK Anioły Toruń – BKS Bydgoszcz
Niedziela, 29 listopada, godz. 16:00
Relacja w audycji „Muzyka i Sport” w Polskim Radiu PiK