W październiku 2026 roku ich życie zmieniło się o 180 stopni. Nagle, bardzo poważnie zachorowała ich córka. Diagnoza - guz mózgu.

Bydgoszczanka, sześcioletnia Alicja jest w trakcie leczenia. Obecnie przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. „To bardzo trudny guz w leczeniu. Od dwóch miesięcy mieszkamy w szpitalu. Ważne jest by zawsze szybko reagować, nie lekceważyć niepokojących objawów i złego samopoczucia u dziecka" - mówią rodzice dziewczynki.





O chorobie, walce i o zbiórce na kosztowne leczenie rozmawialiśmy z rodzicami Alicji, mamą - Dominiką Rataj i z tatą Alicji - Markiem Piszczkiem, którzy przebywają obecnie z córką w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.





- Pod koniec września wyjechaliśmy na wakacje i po powrocie z tych wakacji córka zaczęła czuć się troszkę gorzej, to znaczy była bardziej senna, miała mniej energii, czasem bolała ją główka i po pierwszym tygodniu jeszcze myślałam, że to jest może efekt po prostu intensywnych wakacji. Natomiast w drugim tygodniu już wiedziałam, że zachowuje się inaczej, nie była taka radosna i pełna energii. Któregoś dnia odebrałam ją z przedszkola i zawiozłam bezpośrednio do Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Tam Zostałyśmy przyjęte na oddział neurologii i następnego dnia rano, czyli 1 października, niecałe dwa miesiące temu, córka miała zrobioną tomografię. Wyszło, że jest bardzo duża zmiana w mózgu, że jest guz taki prawie 6 cm - opowiada mama Alicji.





TUTAJ Konieczne będzie kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. Dlatego na portalu Siepomaga trwa zbiórka na leczenie dziewczynki. Dziecko można wesprzeć





Całej rozmowy Bogumiły Wresiło z mamą i tatą Alicji można posłuchać poniżej.