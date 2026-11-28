W Toruniu uczczono 50-lecie reaktywacji Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej z 1976 roku, oddając hołd prawnikom broniącym praw człowieka i opozycji. W ciągu Trasy Staromostowej odsłonięto Rondo Adwokatury Polskiej, a podczas wieczornej gali jubileuszowej Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka otrzymała Medal „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze.

- To jest pół wieku działalności, ale tradycja naszej izby sięga jeszcze czasu przedwojennego. Przez ćwierćwiecze byliśmy razem w jednej izbie z kolegami z Bydgoszczy. W 1976 roku nastąpiła reaktywacja izby w Toruniu. Dla nas te podstawowe wartości, które powiedzmy były ważne 50 lat temu nadal są ważne i nadal będziemy stawali w ich obronie jak chociażby prawa człowieka, prawa, wolność człowieka, praworządność, konstytucja, niezawisłe sądy - mówi adwokat Jan Kwietnicki, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.



Dodaje, że to nigdy nie była łatwa praca. - Nigdy nie byliśmy kochanym dzieckiem żadnej władzy. 50 lat temu nie mieliśmy konkurencji. Dzisiaj mamy konkurencję i ta konkurencja jest dosyć mocna. Są radcowie prawni, prawnicy zagraniczni.



Z kolei Jan Wyrowiński, działacz opozycji antykomunistycznej, wspomina, że fundamentem izby stała się odwaga adwokatów, którzy w latach 80. bronili opozycji przed komunistycznym reżimem.



- W środowisku toruńskiej adwokatury znalazło się wiele osób, które stawały w obronie aresztowanych, zatrzymywanych działaczy Solidarności. Tutaj się szczególnie wyróżniły cztery kobiety: pani mecenas Ewa Zalewska, pani mecenas Małgorzata Szmidt, pani mecenas Maria Orfin i pani mecenas Lucyna Rutkowska. To były cztery panie, które niewątpliwie najczęściej występowały i również najskuteczniej, bo oczywiście prawo było surowe, ale czasami się udawało zmniejszać wyroki, które były zasądzane - podkreśla.



Toruńska palestra zachowała niezależność myślenia, a po 1989 roku jej członkowie współtworzyli demokratyczny samorząd, sądownictwo i instytucje obywatelskie.