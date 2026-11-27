Toruń Toruń znów będzie kształcić artylerzystów. Powstaną dwie nowe szkoły wojskowe W 2027 roku w Toruniu mają powstać Oficerska Szkoła Artylerii oraz Szkoła Podoficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii. Będzie to powrót do tradycji kształcenia…