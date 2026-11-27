Czterech mężczyzn piło alkohol w jednym z mieszkań we Włocławku. W pewnym momencie zaczęli się kłócić.
Mieszkańcy Inowrocławia mogą już zobaczyć pierwsze tabliczki, informujące o najbliższych miejscach schronienia. Ratusz uspokaja, że ich obecność nie…
W 2027 roku w Toruniu mają powstać Oficerska Szkoła Artylerii oraz Szkoła Podoficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii. Będzie to powrót do tradycji kształcenia…
W piątek, 27 listopada od godz. 10 drogowcy wprowadzają czasową organizację ruchu na DK10. Kolejne zmiany - od 2 grudnia.
Czym zajmuje się FICAC, czyli Światowa Federacja Konsulów? Czyje interesy reprezentuje? W „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK Marka Pietrzaka, konsula honorowego…
Toruńscy radni jednogłośnie zdecydowali o połączeniu Szpitala Miejskiego, Przychodni Specjalistycznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Fuzja wejdzie…
Brak planów na nadchodzący weekend? Koniecznie sprawdźcie nasz przewodnik pełen sportowych, teatralnych, koncertowych lub warsztatowych wydarzeń, które odbędą…
Pożar na terenie ogródków działkowych w Nekli (gm. Dobrcz, pow. bydgoski). Spłonął domek letniskowy. Mężczyzna, który trafił do szpitala, był przy…
Prezydent Karol Nawrocki postanowieniem z 20 listopada powołał sędziego Igora Zgolińskiego na stanowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego - poinformował…
Wybuchowe eksperymenty, wykłady i gry. W czwartek rozpoczął się Bydgoski Festiwal Nauki. Pierwszy dzień na uczelniach to Lab Day. Nasz reporter odwiedził…
Aplikacja mMieszkaniec ma poprawić sposób komunikacji mieszkańców Pakości z urzędem. Władze stawiają też na promocję turystyki, w czym pomóc ma specjalnie…
Na przejeździe kolejowym przy ul. Wielkopolskiej w Szymborzu kierowca z Inowrocławia wjechał na przejazd kolejowy mimo migającej sygnalizacji i podnoszących…