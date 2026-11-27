Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, przekazał, że według biegłych wśród przyczyn katastrofy smoleńskiej jest m.in. niestabilne podejście do lądowania, błędna ocena rzeczywistej wysokości, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości oraz zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.

To wnioski z kompleksowej opinii międzynarodowego, interdyscyplinarnego zespołu 22 biegłych. Jak przypomniał prok. Nowak zespół powołano jeszcze w 2019 r. za czasów rządów PiS .





- Pracował nad tą opinią pięć lat, wydał opinię w sierpniu 2024 r. Prokuratorzy przetłumaczyli ją następnie na język polski. Analizowali, uznali, że opinia jest niepełna i niejasna, wnieśli o jej uzupełnienie, zadali 66 pytań. Biegli opinię uzupełniającą wydali w maju tego roku - przypomniał rzecznik PK.



Jak dodał, prokuratorzy po przetłumaczeniu tego uzupełnienia uznali, że cała opinia jest „pełna i jasna”. Jak powiedział „biegli wskazali przyczynę tej katastrofy” .





- Według biegłych przyczyną katastrofy smoleńskiej był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania , w tym niestabilne podejście, błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości oraz zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg - powiedział prok. Nowak.





treść opinii biegłych .



- Są to ustalenia i oceny biegłych. Nie są to więc ustalenia i oceny prokuratury czy prokuratorów - zaznaczył.



Zaznaczył, że treść tego dowodu będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu. Dodał, że działania rosyjskich kontrolerów lotu były wśród czynników sprzyjających katastrofie smoleńskiej. Zastrzegł, że to- Są to ustalenia i oceny biegłych. Nie są to więc ustalenia i oceny prokuratury czy prokuratorów - zaznaczył.





10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób , w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polskie śledztwo w sprawie tej tragedii - jedno z największych i najdłuższych w historii polskiej prokuratury - zostało wszczęte jeszcze w dniu katastrofy postanowieniem ówczesnej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W 2016 r. zarządzeniem ówczesnego Prokuratora Generalnego zostało przekazane do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej

Międzynarodowy Zespół Biegłych został powołany w 2019 roku.

W skład zespołu biegłych weszli specjaliści z renomowanych ośrodków w Szwajcarii, Portugalii, Danii, Francji oraz eksperci z trzech polskich uniwersytetów medycznych.

Zadaniem zespołu było przygotowanie kompleksowej opinii na temat katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.

Z raportem mogły zapoznać się wcześniej rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej.