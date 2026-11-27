Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zezwolił na użytkowanie wyremontowanej kładki między ulicami Opławiec oraz Baranowskiego.
Wymieniono konstrukcję, ale wygląd przeprawy w Smukale się nie zmienił.
- Prace remontowe polegały na zamontowaniu nowych stalowych podpór, dźwigarów oraz drewnianej konstrukcji pomostu z balustradami. Częścią zadania jest także montaż nowego oświetlenia. Do wymiany pozostały jeszcze tylko słupy. Te prace zaplanowano na grudzień. W tym miejscu są prowadzone także inne roboty sieciowe - informuje ZDMiKP w Bydgoszczy.
- Podczas remontu kładka była wyłączona z użytkowania, a linia nr 58 częściowo została czasowo wydłużona do pętli Piaski.
- Od wtorku (1 grudnia) linia powróci do swojego standardowego rozkładu jazdy, czyli do pętli Smukała.