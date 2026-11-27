Trump uważa, że jego stanowisko względem Rosji jest bardzo surowe, ponieważ przekazał Ukrainie pociski przeciwpancerne i nałożył na Rosję sankcje. Oświadczył przy tym, że zależy mu na doprowadzeniu do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Przekonywał, że Moskwa nie przekazuje „zbyt dużo” informacji Iranowi.

Trump o bazach wojskowych na Grenlandii



Trump spotkał się na Florydzie z szefem NATO. Pytany, czy tematem ich rozmowy było też rozmieszczenie amerykańskich wojsk w Europie, odparł, że rozmawiali o tym „długo". Ponownie zarzucił przy tym Europejczykom, że „nie byli zbyt pomocni w kwestii Iranu”.



- Nie byli zbyt pomocni, ale zdobyliśmy Grenlandię. (...) Jest trzy razy większa od Teksasu i szczerze mówiąc, to sprawiło, że zacząłem nieco inaczej na to patrzeć - powiedział Trump. - Teraz, jak wiecie, (Europejczycy) są zaangażowani razem z nami. Są w różnych częściach Iranu i świetnie sobie radzą - dodał.



Mówiąc o Grenlandii, Trump odniósł się do porozumienia sprawie bezpieczeństwa Arktyki, które zezwala USA na budowę dwóch nowych baz wojskowych na wyspie.



Prezydent USA i sekretarz NATO rozmawiali o wojnie w Ukrainie



Trump przekazał, że większość jego rozmowy z sekretarzem NATO poświęcona była wojnie w Ukrainie. Ponownie wyraził przekonanie, że przywódca Rosji Władimir Putin chciałby zakończenia wojny.



- Wierzę w to. Do tanga trzeba dwojga - dodał.



Zaznaczył, że również Ukraina i NATO chciałyby końca wojny.



- Druga strona chciałaby, aby to się zakończyło. NATO by chciało, aby to się zakończyło. Właśnie zamówili 750 samolotów F-35. To wielkie zamówienie. (...) Szkoda, że czują, że ich potrzebują - powiedział.



We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu Trump i Rutte napisali, że omówili m.in. „jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu”.



Jednak kilka godzin później, publikując wpis w serwisie Truth Social, prezydent USA zmienił wydźwięk tego oświadczenia. W rezultacie zapis został zmieniony tak, by stwierdzał, że zarówno „Rosja, jak i Ukraina” muszą unikać takich działań.



Przedstawiciel NATO poinformował serwis Politico, że pierwotny komunikat był oficjalnym, wspólnie uzgodnionym stanowiskiem obu stron. Sugeruje to, że Trump później jednostronnie zmodyfikował jego treść - podkreślił portal.



Trump zaznacza, że jego stanowisko względem Rosji jest bardzo surowe, ponieważ przekazał Ukrainie pociski przeciwpancerne i nałożył na Rosję sankcje. Oświadczył przy tym, że zależy mu na doprowadzeniu do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Przekonywał, że Moskwa nie przekazuje „zbyt dużo” informacji Iranowi.



- Zresztą my też przekazujemy informacje (Ukrainie) i to więcej od nich - dodał.



Trump: Chciałbym, żeby Putin był z nami na szczycie



Powiedział też, że nie wie, czy Putin przybędzie na szczyt G20 w grudniu na Florydzie.



- Nie wiem, ale jeśli chciałby przyjechać, to oczywiście może. Niektórym osobom by się to nie spodobało - podkreślił amerykański przywódca.



- Wiecie, kiedy (Putin) był członkiem G8, prezydent (Barack) Obama chciał, żeby go stamtąd usunięto. Gdyby pozostał członkiem tej grupy, być może nie mielibyśmy teraz tej wojny. Był bardzo urażony tym, co się wtedy wydarzyło. A teraz mamy G7 - podkreślił Trump. - Gdyby to zależało ode mnie, chciałbym, żeby był z nami. Uważam, że była to znacznie silniejsza grupa, kiedy Rosja była jej członkiem. Spotykamy się i rozmawiamy o Rosji, o Ukrainie. Mówię: czy nie byłoby lepiej, gdyby była tu też Rosja? - pytał Trump.



Grudniowy szczyt G20 z udziałem Polski

