Reprezentacja Polski do lat 21 poznała grupowych rywali w mistrzostwach Europy. "Biało-czerwoni" trafili do grupy A wraz z Serbią, Anglią i Francją. Losowanie odbyło się w Belgradzie.

Drużyna trenera Jerzego Brzęczka w eliminacjach pokazała się ze świetnej strony. Zespół zanotował dziewięć zwycięstw z rzędu. Przegrał dopiero w ostatniej kolejce z Włochami 2:6. Mimo to awansował na Euro U21 jako najlepsza ekipa z drugiego miejsca w grupie.



W Euro 2027 zagra 16 reprezentacji podzielonych na cztery grupy po cztery zespoły. Gospodarzami przyszłorocznego turnieju są Serbia i Albania. Młodzieżowe mistrzostwa Europy potrwają od 11 czerwca do 4 lipca. Mecze zostaną rozegrane na ośmiu stadionach. Finał odbędzie się w Tiranie.



Wyniki losowania:



Grupa A: Serbia, Anglia, Francja, Polska

Grupa B: Albania, Hiszpania, Włochy, Finlandia

Grupa C: Portugalia, Chorwacja, Grecja, Czechy

Grupa D: Niemcy, Holandia, Norwegia, Belgia