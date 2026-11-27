W 2027 roku w Toruniu mają powstać Oficerska Szkoła Artylerii oraz Szkoła Podoficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii. Będzie to powrót do tradycji kształcenia przyszłych oficerów artylerii w mieście, gdzie podobna placówka działała przez kilkadziesiąt lat. Zapowiedź nowych szkół nadaje szczególny wymiar tegorocznym obchodom Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, których Toruń będzie gospodarzem.

Powrót Oficerskiej Szkoły Artylerii po 25 latach



Utworzenie nowej szkoły oficerskiej będzie w praktyce reaktywacją placówki, która ma w Toruniu długą historię. Oficerska Szkoła Artylerii działała w mieście od 1945 roku. Została zlikwidowana 30 września 2002 roku w ramach reorganizacji szkolnictwa wojskowego. Po 25 latach od zakończenia jej działalności kształcenie przyszłych oficerów artylerii ma ponownie wrócić do Torunia.



Nasza redakcja zwróciła się do Ministerstwa Obrony Narodowej z pytaniami o szczegóły planowanego przedsięwzięcia. W odpowiedzi resort podkreślił, że utworzenie Oficerskiej Szkoły Artylerii jest naturalnym krokiem w rozwoju systemu kształcenia kadr oficerskich.



Jak wskazuje ministerstwo, decyzja wiąże się z dynamicznym rozwojem formacji, wprowadzaniem nowoczesnych systemów uzbrojenia oraz zmieniającymi się wymaganiami współczesnego pola walki.



Plany resortu sięgają jeszcze dalej. Docelowo przedsięwzięcie ma doprowadzić do powołania Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii.



Uroczystości 2 grudnia w Toruniu



Główne obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii zaplanowano na 2 grudnia. Rozpoczną się o godzinie 17 na placu ToMiTo, gdzie pod Pomnikiem Polskich Artylerzystów odbędzie się Apel Pamięci. Zaplanowano również złożenie wieńców i wiązanek.



Następnie uczestnicy przejdą do Kościoła Garnizonowego. O godzinie 18 zostanie tam odprawiona msza święta w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, a także poległych podczas misji poza granicami kraju.



W uroczystościach wezmą udział wojskowa asysta honorowa, poczty sztandarowe, Orkiestra Wojskowa w Toruniu oraz przedstawiciele władz wojskowych i samorządowych.



Święto artylerzystów 4 grudnia



Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii obchodzone jest 4 grudnia, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z 1995 roku. Patronką formacji jest święta Barbara, uznawana za opiekunkę artylerzystów i osób wykonujących niebezpieczne zawody.



To dzień upamiętniający dokonania polskich artylerzystów, ich wkład w historię oręża oraz współczesną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Ojczyzny.