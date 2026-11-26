Prezydent Karol Nawrocki postanowieniem z 20 listopada powołał sędziego Igora Zgolińskiego na stanowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego - poinformował Sąd Najwyższy. Wcześniej tę funkcję pełnił Zbigniew Kapiński.

Sędzia Zgoliński został powołany do Izby Karnej SN w maju 2020 r. po procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa uformowaną po 2017 r., której sędziowscy członkowie zostali wyłonieni przez Sejm w czasach rządów PiS.



Nowy prezes Izby Karnej urodził się 1976 r. w Toruniu. W latach 2000-2003 odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Rejonowym w Toruniu, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 2004-2008 był asesorem sądowym. Następnie orzekał w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy i Sądzie Okręgowym w Toruniu. W latach 2016-2020 był wiceprezesem Sądu Okręgowego w Toruniu.



Od sierpnia 2025 r. pełni funkcję rzecznika prasowego Sądu Najwyższego.



Sędzia z Torunia był nominowany jako jeden z trzech kandydatów na prezesa izby



Jak informowano w mediach - jeszcze pod koniec marca br. odbyły się zgromadzenia sędziów Izby Karnej SN, które wyłoniły troje kandydatów na prezesa tej izby. „Rzeczpospolita” pisała w kwietniu br., że kandydaturami przekazanymi prezydentowi byli sędziowie: Antoni Bojańczyk, Małgorzata Bednarek i Igor Zgoliński. „Najwyższe poparcie i osiem głosów zdobył Zgoliński” - pisała wtedy „Rz”. Dziennik dodawał, że sędziowie Izby Karnej powołani przed 2018 r. nie brali udziału w tych zgromadzeniach.



Poprzednim prezesem Izby Karnej był sędzia Zbigniew Kapiński. Po powołaniu sędziego Kapińskiego pod koniec maja br. przez prezydenta Nawrockiego na I prezesa SN, sędzia Zgoliński pełnił obowiązki kierującego Izbą Karną.

