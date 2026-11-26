Toruńska grupa Onde poinformowała o zamiarze zaprzestania działalności w segmencie budownictwa drogowego, które od dłuższego czasu miało nie przynosić zysków. Z tego powodu pracę ma stracić 125 osób, a wytwórnie mas bitumicznych mają być wystawione na sprzedaż.
Grupa poinformowała, że zredukowana zostanie liczba pracowników. Z firmą ma pożegnać się maksymalnie 125 osób, które pracują w segmencie budownictwa drogowego.
Wraz z tą decyzją spółka ma sprzedać między innymi wytwórnie mas bitumicznych. Oba procesy mają zostać zakończone pod koniec 2027 roku. Zarząd przewiduje też utworzenie rezerwy na koszty związane ze zwolnieniami grupowymi w kwocie 3 milionów złotych. Zostanie to ujęte w wynikach finansowych za czwarty kwartał 2026 roku.
- Intencją Emitenta jest, aby środki finansowe pozyskane ze sprzedaży aktywów wykorzystywanych w Segmencie zostały wykorzystane w szczególności na sfinansowanie zobowiązań powstałych w wyniku podjętej decyzji, w szczególności dotyczących zmniejszenia zatrudnienia - informuje Onde.
Jednocześnie zarząd zapewnia, że łączny efekt finansowy całego procesu wyjdzie na zero. Ostateczny wynik finansowy uzależniony będzie od tego jak zakończy się sprzedaż segmentu.
Zapowiedziano również, że proces wygaszania będzie przeprowadzony wraz z dokończeniem realizacji zakontraktowanych projektów, a także wykonaniem zobowiązań dotyczących gwarancji.
- Podjęta decyzja oznacza dalszy rozwój działalności w obszarach związanych z transformacją energetyczną, obejmujących w szczególności wykonawstwo projektów OZE, development własnych projektów OZE, magazyny energii, infrastrukturę elektroenergetyczną oraz usługi związane z zarządzaniem i bilansowaniem energii. Zarząd Emitenta oczekuje jednocześnie, że zakończenie nierentownej działalności Segmentu oraz koncentracja zasobów na sektorze energetycznym będą w kolejnych okresach pozytywnie wpływać na wyniki finansowe - dodaje spółka.