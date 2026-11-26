Toruńska grupa Onde poinformowała o zamiarze zaprzestania działalności w segmencie budownictwa drogowego, które od dłuższego czasu miało nie przynosić zysków. Z tego powodu pracę ma stracić 125 osób, a wytwórnie mas bitumicznych mają być wystawione na sprzedaż.

W czwartek zarząd grupy Onde przekazał, że spółka zamierza wycofać się z budownictwa drogowego. Powodem ma być nierentowność tego segmentu oraz brak przesłanek wskazujących na możliwość poprawy jego wyników w najbliższej przyszłości.

Z firmą ma pożegnać się maksymalnie 125 osób, które pracują w segmencie budownictwa drogowego.

Zarząd przewiduje też utworzenie rezerwy na koszty związane ze zwolnieniami grupowymi w kwocie 3 milionów złotych.

łączny efekt finansowy całego procesu wyjdzie na zero.

Grupa poinformowała, że zredukowana zostanie liczba pracowników.Wraz z tą decyzją spółka ma sprzedać między innymi wytwórnie mas bitumicznych. Oba procesy mają zostać zakończone pod koniec 2027 roku.Zostanie to ujęte w wynikach finansowych za czwarty kwartał 2026 roku.- Intencją Emitenta jest, aby środki finansowe pozyskane ze sprzedaży aktywów wykorzystywanych w Segmencie zostały wykorzystane w szczególności na sfinansowanie zobowiązań powstałych w wyniku podjętej decyzji, w szczególności dotyczących zmniejszenia zatrudnienia - informuje Onde.Jednocześnie zarząd zapewnia, żeOstateczny wynik finansowy uzależniony będzie od tego jak zakończy się sprzedaż segmentu.Zapowiedziano również, że proces wygaszania będzie przeprowadzony wraz z dokończeniem realizacji zakontraktowanych projektów, a także wykonaniem zobowiązań dotyczących gwarancji.- Podjęta decyzja oznacza dalszy rozwój działalności w obszarach związanych z transformacją energetyczną, obejmujących w szczególności wykonawstwo projektów OZE, development własnych projektów OZE, magazyny energii, infrastrukturę elektroenergetyczną oraz usługi związane z zarządzaniem i bilansowaniem energii. Zarząd Emitenta oczekuje jednocześnie, że zakończenie nierentownej działalności Segmentu oraz koncentracja zasobów na sektorze energetycznym będą w kolejnych okresach pozytywnie wpływać na wyniki finansowe - dodaje spółka.