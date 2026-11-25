Toruń w przyszłym roku ponownie stanie się wielkim placem budowy, a kierowców czekają liczne utrudnienia. Prezydent miasta zapowiada kontynuacje prac, nowe inwestycje oraz modernizacje miejskich arterii.

Na realizację zadań drogowych miasto przeznaczy 142 miliony złotych. Szykuje serię remontów i nowych dróg, dzięki którym ma być szybciej, wygodniej i bezpieczniej.



- 142 miliony złotych to jest plan budżetu realizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg. Z tego 81 milionów przeznaczonych zostanie na inwestycje – mówi prezydent Paweł Gulewski. - Wzrost tego roku w stosunku do planu roku przyszłego to 68 proc., a w ogóle budżetu MZD - to 35 proc. Będzie kontynuacja inwestycji już rozpoczętych, ale też zupełnie nowe zadania - chociażby łącznik między powstającym węzłem Podgórz na trasie S10 a ul. Andersa.



Najwięcej pieniędzy – 48 mln zł – pochłonie ulica Olsztyńska, gdzie powstają dwie jezdnie i wiadukt nad torami.



– To najbardziej strategiczna inwestycja, dlatego podzieliliśmy ją na część zachodnią i wschodnią - mówi Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu. – Bardzo dużo ludzi jest już na budowie i bardzo dużo sprzętu. Zadanie jest realizowane równocześnie w kilku miejscach. Koszt szacowany to 108 mln zł.