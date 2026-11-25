Problemy finansowe Anwilu i przyszłość polskiego przemysłu chemicznego były tematami dzisiejszej konferencji prasowej Konfederacji przed włocławskimi zakładami produkującymi nawozy azotowe.

Wicemarszałek Krzysztof Bosak ostrzegał, że utrata rentowności przez krajowych producentów nawozów może zagrozić nie tylko miejscom pracy, ale też bezpieczeństwu żywnościowemu Polski. Lider Konfederacji wskazywał na wysokie ceny gazu i brak pomysłu rządu na poprawę sytuacji spółki.



- Będziemy się domagali informacji w tej sprawie, bo zadłużenie osiągnęło już 80 proc. aktywów spółki, a jednocześnie jesteśmy przekonani, że bez polskiej produkcji nawozów - jeżeli będziemy skazani na import - nie będzie polskiego bezpieczeństwa żywnościowego – mówił Krzysztof Bosak. - Oczywiście w jednym, czy w drugim roku może być tak, że na przykład nawozy z Egiptu będą tańsze, ale może być też tak, że w kolejnych latach - kiedy uzależnimy się od importu - nawozy będą droższe, albo nie będzie ich wcale.



Anwil zatrudnia około 1600 osób, a z włocławskimi zakładami związane są kolejne tysiące miejsc pracy w całym regionie. Paweł Rudnicki, lider włocławskiej Konfederacji, mówił o spadku produkcji tworzyw sztucznych PVC wykorzystywanych w budownictwie i ograniczaniu świadczeń pracowniczych.



Podczas wizyty nie doszło do spotkania z kierownictwem Anwilu. Politycy zapowiadają jednak kolejne próby rozmów. Poprosiliśmy rzecznika prasowego firmy o odniesienie się do słów przedstawicieli Konfederacji. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego stanowiska.