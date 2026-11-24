Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł we wtorek, że doszło do naruszenia przez Polskę art. 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do jednego ze skarżących w sprawie dotyczącej imigrantów na granicy z Białorusią. Artykuł 3. dotyczy zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Trybunał w orzeczeniu przypomniał, że państwa mają prawo do kontrolowania wjazdu obywateli obcych państw na swoje terytorium, a Europejska Konwencja Praw Człowieka nie uniemożliwia im ograniczania wjazdu, a nawet całkowitego zamknięcia granicy. Uznał także, że wydalenie obywatela obcego państwa do kraju, który dopuszcza się wykorzystywania imigracji w sposób instrumentalny, samo w sobie nie stanowi naruszenia artykułu 3.



Niemniej – zdaniem sądu – w takich okolicznościach przed wydaleniem władze mają obowiązek zidentyfikować osoby, które byłyby narażone na ryzyko złego traktowania – np. ze względu na zły stan zdrowia lub wiek - albo osoby, które mają podstawy twierdzić, że wydalenie do kraju wykorzystującego imigrację w sposób instrumentalny naraziłoby je na rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie życia albo złego traktowania.



W tej sytuacji Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia konwencji w przypadku osób, które nie należały do jednej z tych dwóch kategorii, natomiast doszło do takiego naruszenia w przypadku tych, gdy do niej należały. Na tej podstawie Trybunał wydał orzeczenia w trzech sprawach związanych z imigrantami na granicy z Białorusią i dotyczących, oprócz Polski, także Łotwy i Litwy.