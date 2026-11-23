Ponad 700 zawodników z Polski i zagranicy rywalizowało w piątej edycji Pucharu Polski w Taekwondo Olimpijskim Toruń Open 2026. Zawody rozegrano 21 i 22 listopada w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Stawką były nie tylko medale, ale również punkty do krajowego rankingu, decydującego o szansach na powołanie do reprezentacji Polski.

W turnieju organizowanym przez KS Centuria wzięli udział zawodnicy w wieku od 10 do 17 lat, reprezentujący około 75 klubów. Dla wielu młodych sportowców był to jeden z pierwszych sprawdzianów przed kolejnym sezonem.



– To bardzo ważna impreza, ponieważ zawodnicy rywalizują już w kategoriach wiekowych, w których będą startować w 2027 roku. Zdobywają punkty do nowego rankingu, od którego zależą powołania do kadr narodowych – wyjaśniała Dorota Sadowska, organizatorka zawodów z KS Centuria.



Wśród uczestników znalazł się Kacper Wiącek z Ostrowca Świętokrzyskiego, który od siedmiu lat trenuje taekwondo. Jak przyznał, do uprawiania tej dyscypliny zachęcił go kolega. Dziś sam marzy o występach na międzynarodowych arenach, choć do ewentualnego startu w igrzyskach olimpijskich podchodzi z dystansem.



– To sport indywidualny. Wszystko, co się osiągnie, zdobywa się samemu. Tak samo jest z popełnianymi błędami – mówił młody zawodnik.



O zaletach taekwondo opowiadały również Maria Płoska i Zofia Lewko. Obie podkreślały, że treningi to nie tylko rywalizacja i doskonalenie techniki, ale też przyjaźnie, wspólne wyjazdy oraz emocje towarzyszące walkom. Zwracały przy tym uwagę, że płeć nie powinna decydować o wyborze sportu, a znacznie ważniejsze są zaangażowanie i systematyczność.



Taekwondo wyróżnia się przede wszystkim bogatym repertuarem kopnięć. Jak tłumaczył Łukasz Sadowski, trener KS Centuria Toruń, dyscyplina rozwija jednak nie tylko sprawność nóg, ale również koordynację całego ciała.



– Uczymy dzieci takich zasad jak grzeczność, wytrwałość i samokontrola. Muszą wykonać ukłon, kiedy wchodzą na salę. Uczą się też pokory – podkreślał szkoleniowiec.



Toruński turniej był zarazem okazją do obserwacji młodych talentów przez trenerów z całego kraju. Najlepsi zawodnicy mogą w przyszłości reprezentować Polskę podczas mistrzostw Europy i świata.