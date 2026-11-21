Kierowcy mogli w sobotę (za darmo) sprawdzić stan i ustawienie oświetlenia w samochodach. W ramach ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” sto stacji diagnostycznych w naszym regionie zaprosiło na bezpłatną kontrolę.

Z tej możliwości skorzystała nasza reporterka Natasza Trzebuchowska, która przy okazji dowiedziała się nowych rzeczy na temat ustawienia świateł w swoim aucie.





Z bezpłatnej kontroli oświetlenia będzie można skorzystać jeszcze jeden raz w tym roku - 5 grudnia. Poniżej prezentujemy listę stacji diagnostycznych z województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w akcji „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”:

Bydgoszcz

Toruń

Włocławek

Grudziądz

Inowrocław

Pozostałe miejscowości

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej.- Autotest, al. Wojska Polskiego 19, tel. 52 375 31 52- OL TRANS, ul. Łęczycka 4a, tel. 52 523 92 00- PZM Bydgoszcz, ul. Nakielska 71a, tel. 601 213 628- BOTOJAN, ul. św. M. Kolbego 18, tel. 52 348 07 25- PZM Bydgoszcz, ul. Wczasowa 10, tel. 523 701 680- Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów i Myjnia, ul. Wyzwolenia 71, tel. 510 265 847- CELMER Auto-Moto, ul. Hebanowa 26, tel. 603 247 784- Borczyński.auto.pl, ul. Łódzka 123B, tel. 566 547 005- Autoczar, ul. Poznańska 234, tel. 798 613 613- Borczyński.auto.pl, ul. Przy Skarpie 35, tel. 56 645 31 88- DEKRA, ul. Szosa Bydgoska 86, tel. 503 900 501- PZM Bydgoszcz, ul. Szosa Lubicka 90, tel. 566 522 710- AUTO SERVICE, al. Kazimierza Wielkiego 6B, tel. 542 333 559- PZM Bydgoszcz, ul. Łęgska 49, tel. 693 529 224- Stacja Diagnostyczna Auto Turbiak, ul. Spokojna 7a, tel. 54 426 20 80, 604 501 527- SKP PZM Grudziądz, ul. Kościuszki 25–27, tel. 693 529 108- F.H.U. Maszudziński, ul. Szosa Toruńska 53a, tel. 56 465 35 37- J M Auto Serwis, Sikorowo 41, tel. 500 342 414- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OSM CUIAVIA, ul. Nowa 32, tel. 52 353 56 19- SKP PZM Inowrocław, ul. Ratuszowa 29, tel. 52 357 32 57- Czystochleb – AUTO NAPRAWA Paweł Przeorski, tel. 665 571 062- Mogilno – FIL-POL, Dąbrówka 44a, tel. 606 412 386- Rypin – PHU Cezary Borowiak, Dylewo 1, tel. 533 281 322- Dzierzążno – Stacja Kontroli Pojazdów, tel. 608 014 659- Fletnowo – OSKP FHU Maszudziński, tel. 523 306 505- Krukówko – Janmar Sp.j., tel. 52 385 89 00- Nakło nad Notecią – OSKP w Lubaszczu, tel. 52 385 38 81- Kikół – PHU SOJAR, Lubin 90, tel. 54 444 02 71- Gniewkowo – Auto-Serwis Janusz Tomasik, Michałowo 14, tel. 52 355 84 22- Chełmno – Stacja Kontroli Pojazdów, Nowe Dobra 104A, tel. 607 155 228- Łabiszyn – Autek Spółka Cywilna, Obórznia 11a, tel. 539 679 244- Jabłonowo Pomorskie – Autoserwis Buchalscy, Piecewo 17a, tel. 574 466 000- Plewno – OSKP Sławomir Chmurzyński, tel. 691 180 205- Stolno – Stacja Kontroli Pojazdów, Rybieniec 25A, tel. 605 838 563- Bukowiec – Etna PHU, tel. 500 085 218- Żnin – Pałuckie Centrum Motoryzacji, ul. 700-lecia 30, tel. 601 272 622- Śliwice – Auto-Moto-Treider, ul. Akacjowa 2, tel. 52 334 03 87- Świecie – WOZOWNIA, ul. Armii Krajowej 3, tel. 52 332 01 06- Kowalewo Pomorskie – ZUH Józef Stuczyński, ul. Brodnicka 23, tel. 56 647 17 16- Tuchola – POL-ZBYT, ul. Cegielniana 9A, tel. 505 905 666- Lipno – Prywatna Stacja Diagnostyki Samochodowej, ul. Chabrowa 5, tel. 54 287 32 60- Serock – OSKP Auto Partner, ul. Długa 2B, tel. 504 444 334- Barcin – Zakład Mechaniki, Blacharstwa Pojazdowego, ul. Dworcowa 18, tel. 665 039 660- Osie – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Dworcowa 8C, tel. 600 090 341- Lisewo – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Gen. J. Hallera 35, tel. 56 676 86 30- Brodnica – POM, ul. Graniczna 1, tel. 56 493 47 73- Strzelno – Stacja Kontroli Pojazdów DAS Dobrzyński, ul. Inowrocławska 20, tel. 52 318 92 84- Szubin – Moto-Centrum, ul. Jana Pawła II 31, tel. 665 300 901- Rogowo – STOLGUM, ul. Kolejowa 18, tel. 693 007 568- Sępólno Krajeńskie – OSKP Wincenty Gwiździel, ul. Kościuszki 26a, tel. 523 892 813- Dobrzyń nad Wisłą – KR Moto, ul. Królowej Jadwigi 2a, tel. 54 253 12 12- Tłuchowo – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Leśna 18/2, tel. 509 106 441- Sicienko – Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Lipowa 1, tel. 504 828 158- Wąbrzeźno – Mechanika Pojazdowa Jan Rusinek, ul. M. Rataja 1, tel. 56 688 22 34- Kcynia – OSKP Sławomir Szalewski, ul. Nakielska 11, tel. 52 342 21 28- Odolion – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Okrężna 28E, tel. 54 282 41 40- Karbowo – Warsztat Samochodowy Kamiński i Spółka, ul. Olsztyńska 5, tel. 56 493 48 27- Radziejów – OSKP PZM Bydgoszcz, ul. Parkowa 3, tel. 54 285 32 19- Skępe – ASPEKT Muranowski, ul. Płocka 41, tel. 602 189 873- Złotniki Kujawskie – Auto-Serwis Janusz Tomasik, ul. Szosa Bydgoska 1B, tel. 52 351 77 20- Golub-Dobrzyń – Drewmot, ul. Sokołowska 23, tel. 666 879 762- Pakość – PHU Rafał Popławski, ul. Św. Jana 8A, tel. 604 508 899- Tuchola – Serwis Samochodowy Wiese, ul. Świecka 74–76, tel. 52 334 21 34- Lniano – Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Targowa 4A, tel. 691 180 205- Janikowo – Inter-Poż, ul. Wilkońskiego 32, tel. 52 358 28 55- Pruszcz – OSKP LUK-MAR, ul. Witosa 2C, tel. 880 791 606- Janowiec Wielkopolski – IKO, ul. Zielona 5, tel. 52 302 67 70- Wielgie – OSKP Wiesław Przybyszewski, Zaduszniki 135, tel. 54 287 15 18- Zbójno – OSKP Marek i Zbigniew Gawrońscy, Zbójno 100A, tel. 602 536 687- Zelgno – DIAGNOTEST, Zelgno 25, tel. 56 675 98 12