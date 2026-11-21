Od piątkowego wieczoru wody nie mieli mieszkańcy Górnego Tarasu Bydgoszczy. Do Miejskich Wodociągów nie można było się dodzwonić. Obecnie woda już znowu płynie w kranach.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy informowały, że w piątek o 22.30 rozpoczynają prace na Górnym Tarasie Bydgoszczy. „W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody na obszarze dzielnic: Wyżyny, Glinki, Kapuściska, Łęgnowo, Wzgórze Wolności, Szwederowo, Górzyskowo, Biedaszkowo, Błonie, Bielice. Czas zakończenia prac może ulec zmianie w zależności od przebiegu prowadzonych działań” – czytamy w komunikacie.



Tymczasem mieszkańcy tych osiedli już od piątkowego wieczoru nie mieli wody. Do Wodociągów nie można było się dodzwonić, a w nagranym komunikacie była informacja, że żadnej awarii w Bydgoszczy nie ma. Poirytowani mieszkańcy pisali o tym na forach w Internecie.



Rzeczniczka Miejskich Wodociągów i Kanalizacji tłumaczyła, że od piątku prowadzone były prace przy ul. Filareckiej w Bydgoszczy. - Były zaplanowane, o czym informowaliśmy mieszkańców - mówiła Alicja Kwaśniewska. - Po dokonaniu odkrycia sieci okazało się, że prace potrwają trochę dłużej. Pobór wody był większy, stąd ciśnienie nie było wystarczające i spowodowało przerwę w dostawie wody na całym obszarze. W sobotę do godz. 11.00 woda powinna już wszędzie lecieć w kranach - zapowiadała.



