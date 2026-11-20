Rusza Bydgoski Jarmark Bożonarodzeniowy. Oficjalne otwarcie z włączeniem światełek na choince o 17, ale już od 13 czynne są stoiska.

Zwiedzający mają do wyboru 70 stoisk, a w nich: słodycze, ryby, wędliny, wypieki, oscypki, pierogi, nalewki, miody, gotowe dania na gorąco, a także wyroby rzemieślnicze, jak ozdoby choinkowe, góralskie, skarpety i rękawice.



Inne atrakcje to znany i widoczny z daleka diabelski młyn, karuzele, kolejka i zjeżdżalnia, a także scena czekająca na artystów. Tych nie zabraknie, bo występy będą odbywały się codziennie - zobaczymy aktorów, muzyków i wokalistów. Będą też kolędy, szanty, muzyka country i występy dla dzieci.



Kolejne atrakcje to labirynt, żywe maskotki i fotobudka. W tym roku bożonarodzeniowa szopka stanie na Rybim Rynku. A tuż przed godz. 17 na budynku ratusza zostanie zaprezentowany pokaz mappingu, który będzie powtarzany aż do wieczora.



Jarmark Bożonarodzeniowy w Bydgoszczy potrwa do 21 grudnia.