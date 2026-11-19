Tenisiści stołowi Bud-An ElectriCon Olimpii Grudziądz pokonali na wyjeździe KS Dekorglass Działdowo 3:2 w 8. kolejce LOTTO Superligi. Mniej powodów do zadowolenia ma Energa Manekin Toruń, która uległa KS Dojlidy Białystok 1:3.

Spotkanie w Działdowie było bardzo wyrównane. Gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie – najpierw Yuhi Sakai pokonał Mizukiego Oikawę 3:1, a później Mateusz Sakowicz wygrał z Rafałem Formelą w takim samym stosunku. Olimpię w grze utrzymywał Vladislav Ursu. Mołdawianin najpierw bez straty seta zwyciężył Patryka Lewandowskiego, a następnie 3:0 uporał się z Sakaiem. O wszystkim zdecydował ostatni pojedynek. Mizuki Oikawa pokonał Jiriego Vrab lika 2:0 i zapewnił Grudziądzanom wyjazdowe zwycięstwo.



KS Dekorglass Działdowo – Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz 2:3

Yuhi Sakai – Mizuki Oikawa 3:1 (11:7, 11:9, 3:11, 11:10)

Patryk Lewandowski – Vladislav Ursu 0:3 (9:11, 2:11, 9:11)

Mateusz Sakowicz – Rafał Formela 3:1 (11:8, 11:9, 5:11, 11:7)

Yuhi Sakai – Vladislav Ursu 0:3 (8:11, 7:11, 7:11)

Jiri Vrablik – Mizuki Oikawa 0:2 (8:11, 10:11)



Torunianie rozpoczęli od porażki Andrieja Putunticy z Samuelem Kulczyckim 1:3. Do remisu doprowadził Taimu Arinobu, który pewnie pokonał Piotra Chodorskiego 3:0. Dwa kolejne starcia należały już do gospodarzy. Amirreza Abbasi wygrał z Konradem Kulpą 3:0, a w najciekawszym pojedynku wieczoru Kulczycki po pięciu setach okazał się lepszy od Arinobu.



KS Dojlidy Białystok – Energa Manekin Toruń 3:1

Samuel Kulczycki – Andrei Putuntica 3:1 (11:4, 11:10, 10:11, 11:8)

Piotr Chodorski – Taimu Arinobu 0:3 (9:11, 4:11, 4:11)

Amirreza Abbasi – Konrad Kulpa 3:0 (11:7, 11:9, 11:8)

Samuel Kulczycki – Taimu Arinobu 3:2 (11:10, 11:10, 8:11, 9:11, 6:4)