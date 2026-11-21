Bydgoszcz jest gospodarzem drugiej edycji ogólnopolskiego hackathonu, podczas którego programiści przez 24 godziny będą pracować nad rozwiązaniami dla państwa. Wydarzenie rozpoczęło się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku.

Jak sztuczna inteligencja może pomóc w wykrywaniu zagrożeń związanych z inwestycjami publicznymi? Czy nowe technologie ułatwią analizę danych o kryptowalutach i pomogą przyszłym rodzicom w załatwianiu formalności? Między innymi z takimi problemami zmierzą się uczestnicy HackNation 2026.



24 godziny na rozwiązania, które mogą zmienić działanie urzędów



HackNation wróciło do Bydgoszczy. Wydarzenie łączy programistów, specjalistów nowych technologii, ekspertów i przedstawicieli administracji publicznej. Zadanie dla uczestników jest konkretne: w ciągu 24 godzin opracować rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste problemy zgłoszone przez instytucje państwowe.



W tegorocznej edycji przygotowano 15 wyzwań, za którymi stoi 14 partnerów. Nie chodzi przy tym wyłącznie o stworzenie interesujących koncepcji czy zaprezentowanie technologicznych możliwości. HackNation ma charakter hackathonu wdrożeniowego, dlatego szczególne znaczenie będą miały projekty, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w praktyce przez administrację publiczną.



Wydarzenie organizują Ministerstwo Cyfryzacji, Departament GovTech Polska oraz Miasto Bydgoszcz.

Inicjatywa ma wspierać cyfryzację państwa, rozwijać współpracę sektora publicznego z branżą technologiczną i angażować specjalistów w rozwiązywanie problemów, które dotyczą funkcjonowania instytucji oraz codziennego życia obywateli.

Sztuczna inteligencja, kryptowaluty i wsparcie dla przyszłych rodziców



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

wykorzystanie sztucznej inteligencji

do identyfikowania zagrożeń i przewidywania problemów

Krajowa Administracja Skarbowa

wykorzystania nowoczesnych technologii do analizy danych związanych z kryptowalutami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

odnaleźć się w systemie świadczeń

Nie tylko programowanie. Uczestnicy otrzymają wsparcie ekspertów



HackNation stawia na współpracę osób o różnych kompetencjach.

Uczestnicy będą tworzyć interdyscyplinarne zespoły, łącząc umiejętności programistyczne, analityczne, projektowe i branżowe.

Przez całą dobę pracy nad projektami będą mogli korzystać ze wsparcia mentorów. Wśród nich znajdą się eksperci technologiczni, specjaliści od cyberbezpieczeństwa, prawa i biznesu, a także przedstawiciele instytucji, które zgłosiły poszczególne wyzwania.

prelekcje

spotkania z ekspertami

Pierwsza edycja przyciągnęła 1500 uczestników. Powstało 437 projektów



437 projektów

16 zwycięskich zespołów

25 tys. zł

„Cyfrowy nieśmiertelnik”

dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

„Scenariusze jutra” dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych

– Polska ma jednych z najlepszych programistów na świecie. HackNation to okazja, żeby pokazać, jak wiele mogą wnieść do rozwoju naszego państwa. Przez 24 godziny w Bydgoszczy uczestnicy będą mierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami administracji, łączyć siły i szukać nieszablonowych rozwiązań – mówi Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.Tegoroczna lista zadań pokazuje, jak różnorodne problemy administracji mogą stać się punktem wyjścia do technologicznych innowacji. Wśród 15 wyzwań znalazły się zarówno zagadnienia związane z analizą danych i bezpieczeństwem, jak i projekty dotyczące dostępności usług publicznych.Jednym z nich jest„Risk Miner”, zgłoszony przez. Zadanie zakładaoraz analizy danych, które mogą pojawić się podczas realizacji inwestycji publicznych. Takie narzędzie mogłoby wspierać instytucje w rozpoznawaniu ryzyka i sprawniejszym reagowaniu na potencjalne trudności.Kolejne wyzwanie przygotowała, działająca w strukturach Ministerstwa Finansów. „Osintowy łapacz cyfrowych śladów” dotyczy. To zadanie pokazuje, że kompetencje programistów i analityków mogą znaleźć zastosowanie również w obszarze pracy z informacjami pochodzącymi z otwartych źródeł.Z koleiproponuje stworzenie „Przewodnika przyszłej mamy”. Celem projektu jest opracowanie intuicyjnej aplikacji, która pomoże przyszłym i świeżo upieczonym rodzicom, uprawnień i formalności związanych z rodzicielstwem.To właśnie takie zadania pokazują, że cyfryzacja administracji nie musi oznaczać wyłącznie skomplikowanych systemów informatycznych. Może również przekładać się na prostszy dostęp do informacji, mniej problemów z formalnościami i sprawniejszą obsługę obywateli.Program wydarzenia nie ogranicza się do samego kodowania. Organizatorzy zapowiadają, strefy partnerów i miejsca odpoczynku. Na uczestników czekają również atrakcje związane z wirtualną rzeczywistością, symulatory oraz konkursy.Pierwsza edycja, zorganizowana w 2025 roku w Bydgoszczy, zgromadziła 1500 uczestników. Przez 24 godziny pracowali oni nad 16 problemami zgłoszonymi przez administrację publiczną i spółki Skarbu Państwa. Efektem było. Spośród nich wyłoniono. Każdy otrzymał nagrodę w wysokościoraz możliwość kontynuowania współpracy z instytucją odpowiedzialną za dane wyzwanie.Projekty dotyczyły między innymi bezpieczeństwa publicznego, cyberbezpieczeństwa, analizy danych, cyfryzacji usług i usprawniania procesów administracyjnych.Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazł się, przygotowany. Projekt zakładał stworzenie narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo strażaków poprzez monitorowanie ich lokalizacji podczas akcji ratowniczych, także w miejscach, w których nie ma dostępu do sygnału GPS.Innym wyróżnionym pomysłem były. To rozwiązanie wykorzystujące analizę danych i sztuczną inteligencję do prognozowania możliwych wydarzeń oraz trendów w polityce międzynarodowej.Właśnie możliwość przejścia od konkursowego prototypu do dalszych prac nad rozwiązaniem stanowi jeden z najważniejszych elementów formuły HackNation.