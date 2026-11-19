Biżuteria warta około 280 tysięcy złotych padła łupem złodzieja, który we wtorek (17 listopada) ok. 18:45 włamał się do komisu przy ulicy Wybickiego w Grudziądzu. Sprawca jest poszukiwany.

Policja prowadzi działania, by ustalić jego tożsamość i odzyskać skradzione kosztowności.



- Do lokalu wtargnął zamaskowany mężczyzna, który dokonał kradzieży biżuterii znajdującej się w gablotach ekspozycyjnych. W chwili zdarzenia wewnątrz lokalu znajdował się pracownik. Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało - przekazał nam zastępca rzecznika grudziądzkich policjantów mł. asp. Łukasz Rosada.



Policjant informuje, że sprawca był ubrany w ciemną bluzę i ciemne spodnie, miał zakrytą twarz, a na głowie latarkę czołową. Mężczyzna przyjechał na miejsce motocyklem, który, jak ustalili funkcjonariusze, pochodził z kradzieży. - Po wszystkim oddalił się z miejsca zdarzenia. Motocykl został następnie porzucony na terenie leśnym i podpalony - dodaje mł. asp. Łukasz Rosada.





Poniżej prezentujemy nagranie, na którym widać akcję przeprowadzoną przez złodzieja. Opublikował je właściciel grudziądzkiego komisu:

Mówi mł. asp. Łukasz Rosada z grudziądzkiej policji.Trwa intensywne poszukiwanie złodzieja. - Zabezpieczono ślady kryminalistyczne, przesłuchano świadków, a także zabezpieczono zapisy z monitoringu, które są obecnie analizowane - informuje zastępca rzecznika grudziądzkich policjantów.Mówi mł. asp. Łukasz Rosada z grudziądzkiej policji.Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu.