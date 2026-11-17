Czujnością i zdecydowaną reakcją wykazał się policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Funkcjonariusz po godzinach służby zatrzymał na gorącym uczynku 18-latka, który ukradł ze sklepu jubilerskiego łańcuszki warte ponad 22 tysiące złotych. W toku śledztwa wyszło na jaw, że zatrzymany ma na swoim koncie także inne kradzieże.

Seria przestępstw 18-letniego mieszkańca regionu rozpoczęła się na początku listopada 2026 roku. Wówczas młody mężczyzna ukradł markowe kurtki o wartości blisko 10 tysięcy złotych. Wtedy również został zatrzymany przez bydgoskiego policjanta, który przebywał poza służbą.



Mimo tamtego zatrzymania 18-latek nie zrezygnował z przestępczej działalności. W piątek, 13 listopada, dokonał dwóch kradzieży w salonach tej samej sieci jubilerskiej na terenie Bydgoszczy. Najpierw, w godzinach popołudniowych, ukradł w jednej z galerii handlowych łańcuszki o wartości blisko 17 tysięcy złotych. Tego łupu nie udało się odzyskać.



Kilka godzin później, około godziny 18:30, 18-latek zaatakował ponownie – tym razem w centrum handlowym przy ulicy Wojska Polskiego. Świadkiem zdarzenia był funkcjonariusz z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy, który robił tam zakupy w czasie wolnym od służby. Policjant usłyszał krzyki kobiety wołającej „złodziej” i zauważył uciekającego młodego mężczyznę.



Funkcjonariusz natychmiast ruszył w pościg, głośno informując, że jest policjantem i wzywając uciekiniera do zatrzymania. Po krótkim biegu obezwładnił 18-latka. W jego dłoni znajdowały się skradzione chwilę wcześniej łańcuszki warte ponad 22 tysiące złotych.

Na miejsce błyskawicznie dotarli pracownicy ochrony oraz kierownik sklepu jubilerskiego, który rozpoznał towar.

Chwilę później zatrzymanego przejął wezwany na miejsce patrol z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo, a odzyskana biżuteria wróciła do sklepu.



