Bydgoscy dzielnicowi uratowali życie 50-latka. Miał ponad 40 stopni gorączki

Policjanci znaleźli go w piątek (13 listopada) rano pod wiaduktem przy Rondzie gen. Maczka. Mężczyzna był nieprzytomny, gorączkował i miał silne drgawki.

Mł. asp. Albert Kalociński i mł. asp. Piotr Sternicki kontrolowali miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności. Gdy zauważyli leżącego mężczyznę, natychmiast wezwali pogotowie. 50-latek został przewieziony do szpitala.



Działanie dzielnicowych z Błonia oraz udzielona pomoc prawdopodobnie doprowadziły do uratowania życia mężczyzny. Towarzyszącej mu kobiecie policjanci przekazali informacje o możliwościach uzyskania pomocy dla osób w kryzysie bezdomności.