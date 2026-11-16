Na mężczyznę natrafiono pod bydgoskim wiaduktem. / Fot. Materiały policji
Bydgoszcz

Bydgoscy dzielnicowi uratowali życie 50-latka. Miał ponad 40 stopni gorączki

Na mężczyznę natrafiono pod bydgoskim wiaduktem. / Fot. Materiały policji

Policjanci znaleźli go w piątek (13 listopada) rano pod wiaduktem przy Rondzie gen. Maczka. Mężczyzna był nieprzytomny, gorączkował i miał silne drgawki.

Chełmiński policjant, w ciągu kilku godzin, dwukrotnie zatrzymał tego samego nietrzeźwego kierowcę
Chełmiński policjant, w ciągu kilku godzin, dwukrotnie zatrzymał tego samego nietrzeźwego kierowcę

Mł. asp. Albert Kalociński i mł. asp. Piotr Sternicki kontrolowali miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności. Gdy zauważyli leżącego mężczyznę, natychmiast wezwali pogotowie. 50-latek został przewieziony do szpitala.

Działanie dzielnicowych z Błonia oraz udzielona pomoc prawdopodobnie doprowadziły do uratowania życia mężczyzny. Towarzyszącej mu kobiecie policjanci przekazali informacje o możliwościach uzyskania pomocy dla osób w kryzysie bezdomności.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Bydgoszczpolicjakryzys bezdomności
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