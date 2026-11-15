KH Energa nie miała wiele do powiedzenia w Oświęcimiu. Wyraźna porażka toruńskiej ekipy

18. kolejka Tauron Hokej Ligi nie okazała się szczęśliwa dla KH Energi Toruń. „Stalowe Pierniki” przegrały na wyjeździe z KS Unią Oświęcim 0:4.

Energa wyjechała na lodowisko po efektownym domowym zwycięstwie. Torunianie są w ścisłej czołówce tabeli, ale trwa tam zacięta rywalizacja, dlatego wszystko regularnie może ulegać zmianie. Do walczących ekip chciałaby dołączyć Unia, prezentująca słabszą formę niż w ostatnich latach. Pierwszy mecz, wygrany przez zespół z naszego regionu po dogrywce, pokazał, że można spodziewać się zaciętej walki.



Gospodarze szybko ułożyli grę pod siebie, wychodząc na prowadzenie w 5. minucie. Ofensywnie usposobieni toruńscy hokeiści nie potrafili tym razem znaleźć drogi do bramki. Niemoc przeciągnęła się do drugiej tercji. Wykorzystali to rywale, w 30. minucie zdobywając kolejne trafienie. W kolejnych kilku minutach Unia całkowicie odskoczyła, strzelając kolejne dwa gole. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie.



KS Unia Oświęcim – KH Energa Toruń 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)