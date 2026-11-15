Wypadek pod Mogilnem/fot. KP PSP Mogilno
Mogilno

Kolejny wypadek w regionie. W gminie Mogilno zderzyła się osobówka z busem [zdjęcia]

Wypadek pod Mogilnem/fot. KP PSP Mogilno

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 7:15 w miejscowości Czarnotul. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.

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Przy wypadku pracowali policjanci, ratownicy medyczni, strażacy z JRG Mogilno i OSP Kwieciszewo

  • Osoba poszkodowana została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.

Gdzie: Mogilno
TAGI: wypadekMogilnokujawsko-pomorskieśmigłowiecLPR
Wypadek pod Mogilnem/fot. KP PSP Mogilno Wypadek pod Mogilnem/fot. KP PSP Mogilno Wypadek pod Mogilnem/fot. KP PSP Mogilno Wypadek pod Mogilnem/fot. KP PSP Mogilno Wypadek pod Mogilnem/fot. KP PSP Mogilno Wypadek pod Mogilnem/fot. KP PSP Mogilno
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