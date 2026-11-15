Kolejny wypadek w regionie. W gminie Mogilno zderzyła się osobówka z busem [zdjęcia]

Toruń ogłosił przetarg na budowę nowoczesnej zajezdni i linii tramwajowej przy Szosie Bydgoskiej. Obiekt na 44 pojazdy ma zastąpić wysłużoną 135-letnią…
Bez wyjmowania laptopa, elektroniki i płynów z bagażu podręcznego. Port Lotniczy Bydgoszcz będzie używać nowoczesnego urządzenia do kontroli bagażu podręcznego…
Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 7:15 w miejscowości Czarnotul. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.
- Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o reaktywacji Ośrodka Szkolenia Artylerii w Toruniu. Pierwszy nabór podchorążych…
Twórcy gier, badacze, studenci groznawstwa i gracze rozmawiali na bydgoskiej uczelni m.in. o prawnej ochronie głosu aktora, o polityce w grach, o programowaniu…
Od rana na drogach Pomorza i Kujaw doszło do dwóch wypadków. W pierwszym kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu, w drugim przewróciła się autolawe…
Jak kiedyś wyglądał Aleksandrów Kujawski? Będzie można to sprawdzić podczas spaceru. Odbędzie się w ramach trwającego projektu pod hasłem „Żywa pamięć…
Ojciec Święty Leon XIV mianował abp. Waldemara Stanisława Sommertaga nowym nuncjuszem apostolskim w Indiach. Urodzony w powiecie sępoleńskim duchowny przeniesie…
Bydgoski Rybi Rynek stanowił przez kilka wieków miejsce handlu i przeładowywania towarów z łodzi i statków, stąd pomysł, by wskrzesić symbol dawnej świetności…
Statuetki wręczono podczas gali zamknięcia 34. festiwalu ToruńCamerimage. Srebrną Żabą doceniono Jaspera Spanninga za „Kobietę nieznaną”, a Brązową…
W odpowiedzi na niepokojące doniesienia dotyczące funkcjonowania włocławskiego Zakładu Radioterapii, prezydent Włocławka zwrócił się o oficjalne wyjaśnienia…
Do kolizji pojazdów doszło około godz. 17:00, podczas wyjeżdżania ze stacji paliw. Zablokowana jest tzw. jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca służąca do zjazdu…