Za tydzień wchodzą w życie przepisy zaostrzające kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych

Trzymiesięczna utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, a w przypadku skazania kierowcy za katastrofę na przejeździe co najmniej trzyletni obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów - to przepisy, które wejdą w życie 21 listopada.

Chodzi o nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym, która zaostrza kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Nowe przepisy wchodzą w życie 21 listopada.



W nowelizacji zapisano, że za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach, czerwonym świetle czy też w momencie, gdy nie ma możliwości dalszego kontynuowania jazdy, będzie na trzy miesiące zatrzymane prawo jazdy.



Regulacja wprowadza też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu kierowcy za katastrofę lub spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum trzy lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe – minimum rok.



Uzasadniając zmiany, resort podkreślał, że wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki odsetek wszystkich zdarzeń drogowych, ale mają nieproporcjonalnie wysoką śmiertelność i ciężkość skutków ze względu na masę i prędkość pociągów.



Obecnie za wykroczenia na przejeździe kolejowym grozi 2 tys. zł mandatu, 15 punktów karnych, a przy ponownym popełnieniu tego samego czynu w ciągu dwóch lat mandat w wysokości 4 tys. zł.

Sankcje te dotyczą m.in. wjazdu na czerwonym świetle lub migających sygnałach, wjeżdżania, gdy zapory się opuszczają lub się nie podniosły, omijania opuszczonych rogatek oraz wjazdu na tory, jeśli nie ma miejsca dla pojazdu po ich drugiej stronie.



