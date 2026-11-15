Bagaż do tomografu, większe limity napojów. Na bydgoskim lotnisku szykuje się rewolucja

Bez wyjmowania laptopa, elektroniki i płynów z bagażu podręcznego. Port Lotniczy Bydgoszcz będzie używać nowoczesnego urządzenia do kontroli bagażu podręcznego, wykorzystującego technologię tomografii komputerowej. To nie koniec zmian.

Skaner EDSCB C3 tworzy trójwymiarowy obraz zawartości bagażu, ułatwiając identyfikację potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. Dzięki tej technologii pasażerowie nie będą musieli wyjmować elektroniki ani płynów z bagażu podręcznego podczas kontroli.



Istotną zmianą będzie również możliwość przewożenia w bagażu podręcznym płynów w pojedynczych opakowaniach o pojemności do 2 litrów.





Co to oznacza w praktyce? Ograniczenie potrzeby kontroli manualnych i zwiększenie przepustowość stanowisk, co ma szczególne znaczenie w okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego.

Projekt został objęty dofinansowaniem w wysokości 75%, udzielonym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Dostawa i wdrożenie nowego systemu planowane jest na połowę 2027 roku. Umowa na realizację inwestycji została podpisana w październiku, a jej wartość przekracza 4 mln zł brutto.źr. Port Lotniczy Bydgoszcz